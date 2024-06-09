劉亦菲新劇太露骨？激吻出聲挨批兒少不宜

劉亦菲在劇中與「初戀」彭冠英熱吻。(取材自微博)

由劉亦菲 、佟大為林更新、霍建華、彭冠英及林一等人主演的電視劇「玫瑰的故事」，日前才因為一段「劉亦菲摸霍建華胸肌」的「船戲」預告，引起網友抨擊，沒想到正式開播後，劇中火辣吻戲成焦點，尤其在吻到情深意亂時還會發出「吸啜聲」，遭大批觀眾質疑「兒少不宜」。

「玫瑰的故事」改編自亦舒的同名小說，講述劉亦菲飾演的黃亦玫，在成長路上遇見多位男子，有靈魂伴侶、生死伴侶，也有婚後才發現價值觀不同的過客，是一部以多重視角呈現女性愛情觀的故事。飾演劉亦菲戀人的包括林更新、彭冠英、霍建華、林一等人。

「玫瑰的故事」日前在央視開播後掀起網友討論，其中談論重點竟為劇情「兒少不宜」的元素。

劇中，劉亦菲先後與「初戀」的彭冠英、「前夫」林更新、「靈魂伴侶」霍建華及「小鮮肉」林一上演親密吻戲，「費盡唇舌」的吸啜式激吻畫聲俱全，被網友認為過度繪形繪聲、充滿情欲，太露骨了，似乎是在鼓吹混亂的感情生活。

有家長投訴，「玫瑰的故事」吻戲尺度太大，放在老少咸宜的央視頻道播出，實在不妥。