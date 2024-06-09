演出都市女性真實面 「時光正好」獲好評

秦海璐(圖)和保劍鋒在劇中有精采對手戲。(取材自微博)

由秦海璐、保劍鋒、左小青、田雨等人主演的現代都市生活治癒劇「時光正好」近日開播，該劇講述三位性格迥異、生活境況處於不同階段的都市女性遇到的選擇與難題，共同開啟一場親情、友情、愛情和職場、理想、人生交織的都會成長之旅。

新快報報導，從預熱定檔到開播首日，「時光正好」在網路上引爆話題討論，希望實現職場躍遷的許夢安(秦海璐飾)、想透過離婚重新發掘自我價值的陳婉真(左小青飾)、想要重拾事業卻在二孩面前暫緩計畫的許夢安，皆是現實生活多面鏡真實的折射。中年失業、女兒疑似早戀、意外到來的孩子、懷孕荷爾蒙失調等話題，在全網引發共鳴。

「時光正好」聚焦在都市生活和人物成長之路，李臨(保劍鋒飾)和許夢安人到中年財政告急，上瞞父母下騙孩子的操作很真實；許夢安和許夢心姊妹互懟代入感十足；許夢安的「你以為機會是你每次想要就能有的嗎」、陳婉真的「現在不是適者生存的時代，而是能者生存」等台詞，刻畫了職場的現實與殘酷。而李臨一句「我跟你在一起，心裡特別踏實」，則道出了家的溫暖和力量，觀眾點讚稱：「把中年人的生活演活了。」

影集融合了輕喜風格與爭分奪秒的都市生活節奏，圍繞著三位不同的女性展開，探討了她們職場、家庭、個人理想的選擇和態度，傳遞了積極向上的正向價值。在人物刻畫上，秦海璐、保劍鋒、左小青、田雨等實力派演員，形象自然親近、貼近日常生活，與人物角色完美適配，「喜感」「戲感」撲面而來。