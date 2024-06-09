那英求網友別太嚴苛 躲私生飯當眾慘摔

那英參與「歌手2024」話題不斷。(取材自微博)

那英近來參與「歌手2024」話題不斷，實力堅強卻表現不如預期，屢屢遭到網友砲轟，節目最新播出片段可以看到她忍不住嘆了一口氣，親自發聲：「我努力吧！請你們不要對我太苛刻了。」

她因被翻出擔任「中國好聲音 」導師期間疑有黑箱作為，甚至還傳出是霸凌李玟 的加害者之一，遭到中國大陸各單位封殺數月，終於以「歌手2024」復出。然而參賽選手有Chanté Moore、Faouzia Ouihya等等，還有以獨特風格異軍突起的黃宣，那英始終無法稱冠，上周演唱「擱淺」拿下第五名，遭網友酸整個人真的擱淺了，而最新一集選唱「燦爛的你」一曲奪得第二名，第二輪相加平均成績是第四名，還是進不了前段班。

她上周比完火速空降微博 熱搜，得知自己疑似跑調（失去節奏、音準），看完影片後找出自己的出錯點，她充滿遺憾說演出還是有瑕疵，但會更加努力，「我盡力了，可能我不是大家想像中的那麼優秀，那我怎麼辦？」表示在這個世界還是有更會唱歌的人。