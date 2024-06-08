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胡歌「喜劇出道」：不知道為何後來都沒有喜劇找我了

世界新聞網／輯
胡歌在「走走停停」中飾演的吳迪是一位鬱鬱不得志的中年人。（取材自新京報）
胡歌在「走走停停」中飾演的吳迪是一位鬱鬱不得志的中年人。（取材自新京報）

胡歌高圓圓主演的電影「走走停停」在中國上映，當許多觀眾仍沉浸在胡歌於年初熱播劇「繁花」中上海灘「寶總」身分時，他已告別戰無不勝的翩翩商界精英形象，在「走走停停」中飾演普通的小鎮青年吳迪，懷揣創作夢想的他「北漂」10年卻在編劇行業毫無作為，只得硬著頭皮返鄉，並在家人半推半就的支持下繼續追尋自己的電影夢。

新京報報導，胡歌在「走走停停」中飾演的吳迪身算是闖蕩大城市的失敗者，還操著一口非常接地氣的川渝方言，胡歌突破了以往的角色形象，難得展現了自己鬆弛、搞笑的喜劇表演一面。

但胡歌表示，其實喜劇表演一直是他的心頭好，他說，「其實我是演喜劇出道的，剛開始演的古裝偶像劇，比如「仙劍奇俠傳」等都是喜劇，後來不知道為什麼就沒有喜劇來找我了（笑）。 「其實「走走停停」也不是一個特別傳統的喜劇，我個人比較喜歡的一類喜劇，就是笑著笑著就流淚了，然後哭著哭著又笑了。我當時看劇本的時候，心中油然而生的感覺就是，這就是我一直在尋找的，特別想演的喜劇類型。

身為上海人的胡歌，為了這部片學習了四川方言。他說這次學四川話比第一次學武漢話要順利一些，可能因為之前累積了一定的語感，整個大方向是感覺一致的。

胡歌說，台詞 「吾心安處是吾鄉」可能是對漂泊人的一種精神安慰，但對每個人來說故鄉只有一個。片中，吳迪受媽媽的影響最大，媽媽是特別睿智的，用一種輕鬆的方式化解生活中的艱難，所以吳迪的心一定還在他生長的地方，在這個家裡，因為家是他獲取能量的來源。

在他看來，沒有所謂的最好的相處方式，每個家庭的情況都不一樣，各有各的適合相處的方式。當然，最理想就是彼此之間的情感都是真摯的，形式不重要，情感最重要。

胡歌 高圓圓 武漢

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