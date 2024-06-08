黃家駒墓碑被毀已修復 彩色遺照換黑白

Beyond已故主唱黃家駒墓碑修復完成，照片由彩色換成黑白。(取材自小紅書)

香港 知名樂隊Beyond已故主唱黃家駒在將軍澳的墓碑，5月遭第四度破壞，近日已俏俏完成修復，遺照由彩色改成黑白色。

據香港01報導，黃家駒的墓碑在2009、2018、2019年都曾遭塗污，今年已是第四次。黃家駒的弟弟黃家強曾表示，這是家駒住的地方，希望大家保持理智。

據報導，5月19日，兩名男子到黃家駒的墓碑前進行破壞，他們用汽水潑向墓碑，又用鐵鎚砸破遺照等；墓地保安人員隨後報警求助，警方到場拘捕了這兩人。

報導指出，Beyond歌迷在小紅書 指墓碑已修復完成，墓碑的照片由原先彩色照片換了黑白照：「照片已經修復了，只是還在下雨，為了讓照片更能黏得牢，還套了個塑膠袋。」

1980年代至1990年代初，Beyond在黃家駒的帶領下，成為香港著名樂隊，不少歌曲膾炙人口，比如「再見理想」、「光輝歲月」和「海闊天空」等。

1993年6月，Beyond應邀到日本 富士電視台拍攝遊戲節目，期間黃家駒不慎滑倒，後腦著地受創，不治死亡，年僅31歲。

同年7月2日，黃家駒的遺體運回香港，7月4日在北角香港殯儀館設靈，翌日大殮。當靈車駛出殯儀館時，街上有數千名年輕歌迷送別，他們一度衝出馬路包圍靈車，場面頓時混亂。