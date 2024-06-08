軟封殺結束? Angelababy新作傳上映 粉絲喊期待

Angelababy日前開始解禁跑活動。(取材自微博)

大陸女星Angelababy 從影多年，一直都是許多粉絲心目中的女神。但先前被瘋傳遠赴法國巴黎，觀看南韓女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，被網友認為是在支持色情產業，更因此遭到軟封殺。她在網路上近乎消失，日前開始解禁跑時尚活動。最近又傳出主演古裝劇「相思令」己通過大陸官方審查，有可能在年內播出，令不少粉絲感到相當期待。

Angelababy自從傳出被軟封殺之後，工作量不若從前龐大。曾傳出她要拋售北京市價5億人民幣(約6899萬美元)豪宅賠償違約金，錄製公益視也遭惡評，網友批評她「做公益洗白」。而她也因瘋馬秀被「奔跑吧」第12季封殺，中間和出她和卻傳出和合作「奔跑吧」十年的李晨「在一起」。由於李晨是范冰冰 前男友，范冰冰同時間在微博 曬出疑似之前李晨送的紫色心形石頭，網友懷疑她是不是與李晨復合。

Angelababy最近多次被拍到陪伴兒子小海綿，除了在街頭被拍到母子兩人遛狗之外，也有現身小海綿學校參加親子活動，似乎趁這段較為悠哉的期間多陪伴兒子。