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CP查理「歌手」來踢館 網：節目太有錢

娛樂新聞組／綜合報導
CP查理將擔任「歌手2024」踢館歌手。(路透資料照片)
CP查理將擔任「歌手2024」踢館歌手。(路透資料照片)

大陸綜藝節目「歌手2024」近日回歸，打出真唱不修音直播模式，呈現參賽者實力，一開播就引起網友熱議。近日，節目組宣布邀請曾獲葛萊美提名的CP查理（Charlie Puth）擔任踢館歌手，繼日前參加的亞當藍伯特（Adam Lambert）後，另一位國際級歌手加盟。對此，網友紛紛表示，「這節目太有錢了」。

31歲的CP查理搭上電影「玩命關頭」(Fast & Furious)熱潮，憑著神曲「See You Again」走紅全球，之後又推出「Attention」、「We Don't Talk Anymore」等作品，皆獲得不少粉絲青睞。

近日，湖南衛視在官方微博PO出帖文，宣布CP查理加盟「歌手2024」。而CP查理亦在片段中表示，「我聽了所有歌手的歌，非常令人驚喜，這讓我意識到自己當歌手很久了」。他也用中文問候大家，「中國朋友們你好，大家好！」他還透露，中國是他第一個去的亞洲國家，對於回到中國感到非常興奮，這已經是他第20次到中國。

不過，隨著CP查理參加「歌手2024」消息傳開後，有網友挖出他的妹妹支持以色列，他則點讚過支持以色列的文章，之後遭到網友砲轟，更被罵到關掉X平台。有網友擔心，該事件會影響他在「歌手2024」踢館的表現與情緒。

以色列 葛萊美 微博

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