周星馳再捧混血星女郎 像極香港性感女神

「金豬玉葉」劇中飾演美女律師葉小萊的夏若妍，成了周星馳短劇力捧的「新星女郎」。(取材自Instagram)

中國微短劇當紅下，香港 喜劇天王周星馳 2日在抖音推出首部微短劇「金豬玉葉」，首集第一天播放量突破千萬，開出紅盤，雖然評價不一，引起討論。其中，在劇中飾演美女律師葉小萊的夏若妍格外引人關注，成了周星馳短劇力捧的「新星女郎」。

周星馳的影視作品每每都會造成話題，參演周星馳影視作品的「星女郎」，像張敏、朱茵、莫文蔚、吳君如、張柏芝 、張雨綺幾乎都被捧紅了。

周星馳出品的「金豬玉葉」上線抖音後，被認為質感不錯，但不太好笑。(取材自微博)

「金豬玉葉」由網路紅人易小星擔任監製，並有徐志勝、百喬等喜感十足的網路笑星參與演出，周星馳則以劇場發起人身分參與出品，主要參與工作包括前期參與劇本討論，對人物設定、劇情推進提出意見，參與後期剪輯環節與意見指導，以及節奏進度與笑點設置等。「金豬玉葉」講述台灣律師事務所實習生葉小萊，因其雙胞胎姐妹遭遇殺豬盤（網路感情詐騙），決定前往中國大陸尋找嫌疑人朱浩，卻發現對方也被冒用身分，元凶另有其人，兩人踏上笑料不斷的追兇之旅。這也是周星馳自2008年「長江7號」後，16年來再次登場，並在片段中以背影亮相，吊足了觀眾胃口。

劇中女主角夏若妍，1990年1月8日出生於台灣，擁有一半巴拉圭血統，是一名混血兒，擁有精緻的混血五官、甜美笑容，和與香港演員鍾楚紅極高的相似度，獲得「小鍾楚紅」的稱號。