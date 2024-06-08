謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費
港星謝霆鋒的87歲爸爸謝賢，入行六十多年來花邊新聞沒停過，與第二任妻子離婚後，與上海姑娘Coco的「爺孫戀」，兩人差49歲，謝賢受訪曾說2人曾交往3年沒上過床，之後2人分手，謝賢還要求謝霆鋒拿2000萬港幣（約256萬美元）分手費給對方
綜合媒體報導，謝賢1960年憑藉「神鵰俠侶」一砲而紅，高大帥形象，成萬千懷春少女的夢中偶像，在娛樂圈的地位有如今的天王劉德華，出席活動連李小龍都乖乖站在他旁邊。他六十多年來花邊新聞沒停過，43歲時迎娶28歲的港姐狄波拉，婚後荻波拉生下了一雙兒女，謝霆鋒和謝婷婷，卻沒能留住謝賢愛玩的心，他曾公開說：「我有5個女朋友，2個老婆，我都忘記了是誰。」
據報導，謝賢之後遇到了小他49歲的上海女孩Coco，面對外界議論兩人的年齡差，可是謝賢和女友卻絲毫不介意，還掏腰包送Coco到國外去留學。後來Coco有了想成為母親的渴望，跑去和謝賢商量卻遭反對，此時謝賢終於明白兩人的人生目標不一樣，並提出分手，並叫兒子謝霆鋒拿出2000萬港幣給Coco 當青春損失費，謝霆鋒二話沒說就掏了錢，還安慰父親：「您開心就好，畢竟人家陪了你十二年。」
謝賢事後在「魯豫有約」的節目上表示，自己曾經3年沒有碰過Coco，和她在一起只是單純的為了吃飯和跳舞，排解內心的寂寞，但網友懷疑是謝賢身體出問題。
上一則
周星馳再捧混血星女郎 像極香港性感女神
下一則
FB留言