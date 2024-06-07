謝霆鋒百億身價「乾女兒」嫁人 他現身豪門婚禮送祝福

謝霆鋒(右)出席豪門婚身世超驚人。(取材自微博)

香港 男星謝霆鋒 出道近30年，因為俊俏臉蛋以及精實身材受到許多注目，最近他出席乾女兒丁佳敏的婚禮，對方的家世背景受到注目，謝霆鋒私底下的一舉一動也引來不少關注。

近期網路上流傳一張謝霆鋒與一對新人的合照，謝霆鋒一改昔日的大明星架式，穿著灰色夾克、黑色長褲，並戴著灰帽及太陽眼鏡，看起來相當休閒愜意，網友直呼「好親民，沒有明星架子」、「怎麼還是這麼帥」。

然則，這對新人的身分來頭可不小，新娘是謝霆鋒的乾女兒丁佳敏，是大陸體育品牌「特步集團」的千金，集團市值逾134億人民幣，她也憑藉實力在自家集團擔任「半糖系列」的主理人，乾爹謝霆鋒則為該集團代言23年，同時也是大股東，還在2016年投下2250萬港幣認購特步500萬新股，如今現身出席乾女兒的婚禮。

男方則是大陸男裝品牌「七匹狼」的二公子周力源，「七匹狼」是大陸服裝業首家上市公司，市值達39億人民幣，未來同樣也是不可限量。

據了解，這對新人從小就認識，不但是國中同學，也是彼此初戀，兩人青梅竹馬的愛情最後修成正果，讓網友形容「比童話故事還夢幻」。