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戲說從頭／張頌文貓捉老鼠 雙向救贖榮梓杉

娛樂新聞組／綜合報導
榮梓杉扮演一位「沒有身分」的孤兒。(取材自微博)
榮梓杉扮演一位「沒有身分」的孤兒。(取材自微博)

由張頌文、榮梓杉、成泰燊主演的親情犯罪劇「看不見影子的少年」近日發布「眾生交織」海報與「闖入者版」預告，影集講述了「失孤」刑警與失蹤三年後身分成謎的少年之間，從對立到相互救贖，一起探索真相走向光明的情感懸疑故事。

該劇主演是近幾年憑藉精湛演技受到觀眾和業內認可的張頌文，以及在多部熱門劇集中有過出色表現的養成系演員榮梓杉。值得一提的是，兩位主演曾在「西小河的夏天」、「隱秘的角落」中兩次飾演父子，這次是兩人的第三次合作。

該劇的故事發生在上世紀九十年代，一個雷電交加的夜晚，一個叫照陽的小縣城裡，少年被神秘追殺，生死不明。與他一起失蹤的另外兩名少年也同樣人間蒸發。三年後，其中一個少年突然變身「小扒手」，佯裝失憶回歸家庭。認親成功的背後真相是破鏡重圓還是將錯？看似再次團聚的家庭背後竟還隱藏著秘密與殺機？

老警察暗中調查，一場貓鼠追逐之後，另外兩名失蹤少年的下落也初現端倪，多起失蹤案、拐賣人口案、誤殺、謀殺案件的真相逐漸浮出水面。謎底揭開之際，老警察和「失蹤少年」也實現了雙向救贖，成就這個包裹在懸疑外衣下的親情故事。

從預告片來看，兩人的「貓鼠追逐」過程看點十足，每一句試探的話語，每一個眼神，都是演技的較量和故事的傳遞。

除了主演陣容引人注目外，劇中的配角也都是大咖。例如成泰燊，雖然知名度不高，但演技深受肯定，在電視劇「人世間」中，他飾演的馮化成一角，讓不少觀眾記憶深刻。

本劇的女主角陳雨鍶則和張譯合作過懸疑劇「他是誰」，此外，男配角李健也曾和張頌文合作爆款劇「狂飆」，他飾演的李響一角可說是相當經典。

張頌文在新劇中飾演一位經驗豐富的「失孤」刑警。(取材自微博)
張頌文在新劇中飾演一位經驗豐富的「失孤」刑警。(取材自微博)

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