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黃曉明曾跳瀑布救劉亦菲… 20年前舊事上熱搜 網讚「教主」人帥心善

娛樂新聞組／即時報導
黃曉明和劉亦菲有著「過命的交情」。(取材自豆瓣電影)
黃曉明和劉亦菲有著「過命的交情」。(取材自豆瓣電影)

黃曉明劉亦菲主演的2004年版「神鵰俠侶」，是很多人心目中的經典。近日，一則關於劉亦菲拍攝「神鵰俠侶」時意外落水，被黃曉明英勇救起的驚險故事，時隔20年終於被曝光，「黃曉明曾跳瀑布救劉亦菲」也因此登上熱搜，引發網友熱議。

據悉，黃曉明版「神鵰俠侶」2004年於九寨溝開機，在拍攝古墓派戲分時，導演取景瀑布邊，當時水勢湍急，劉亦菲試戲時，不慎被捲入水中。一旁的黃曉明見狀毫不猶豫的跳下水，與劇組副導演一起將劉亦菲救了上來。

黃曉明的英勇行為贏得在場所有人的掌聲，劉亦菲更是感動到不行。她說，「黃曉明特別好，那時候他自己也凍得不行了」。據了解，當年的劉亦菲，也才19歲而已。

對此，網友紛紛大讚，「黃曉明真英雄也」、「黃曉明一直人很好的」、「教主真的人帥心善」，還有網友說，兩人有著「過命的交情」。

其實，黃曉明一直是圈內有名的「老好人」，他曾被爆出，有次和賈玲、沈騰、張小斐等人一起參加活動，其他人光顧著和賈玲說話，忽略了當時尚未出名的張小斐。而黃曉明卻主動和她打招呼，說了句「好久不見」，無異於雪中送炭般的溫暖。

其實，黃曉明當時並沒有和張小斐有過任何合作，只是張小斐在某次演小品時，說起了黃曉明的「明言明語」，鏡頭一掃而過台下的黃曉明。

黃曉明 劉亦菲

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