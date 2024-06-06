張藝興「傳說」分飾兩角 與27歲成龍馳騁沙場

成龍主演的電影「傳說」延續前作「神話」的故事風格。(取材自微博)

中國電影「傳說」近日發布「延續神話」版預告海報，主演陣容、故事脈絡、動作場面等一一展現。片中，成龍、張藝興、古力娜扎將在夢中尋找前世情緣。

新快報報導，電影「傳說」延續前作「神話」的故事風格，神秘考古現場中一次離奇文物的發掘，揭開了封存2000多年的匈奴聖地的秘密，一場千軍萬馬的漢匈大戰，一段漢軍將領與匈奴公主的淒美情緣。

這次成龍和張藝興均一人分飾兩角。在現代戲部分，兩人分飾考古專家房教授和助手王靖；在古代戲部分，他們則分飾親如兄弟的青年漢軍將領趙戰和華峻。

32歲的張藝興首次挑戰更高規格與難度的動作戲，他也為此付出了極大的努力，貢獻了陣中騎馬射箭、林中迎戰圍敵等動作戲份。七年前，張藝興曾與成龍合作過「功夫瑜珈」，而本次「傳說」將透過全新的AI 技術還原出27歲的成龍，得以實現和「年輕成龍」一同馳騁沙場，讓張藝興興奮不已。

而成龍第一次看到變年輕的自己是什麼心情？他借用一首「詠蒼髯」表達自己的感受：「青絲白髮一瞬間，年華老去向誰言。春風若有惜花意，可否許我再少年。」成龍坦言，年輕當然好，但是人必須會老這個是改變不了的事實，但是自己很幸運，可以慢慢地、漸漸地老去。

此外，娜扎飾演的匈奴公主夢雲也同樣身手不凡。在拍攝前，娜扎坦言，「我不只是不會騎馬，我是恐懼。我想，完了怎麼辦！但我飾演的角色武功非常高強，我那刻就告訴自己，我一定要去學！」為了角色弓馬嫻熟的需要，零基礎的她在短短一個月的時間內就學會了騎馬，甚至還能完成「馬上站立」、「策馬馳射」等高難度動作。