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25歲男偶像遭控「孕期出軌」反訴女方控制欲強

娛樂新聞組／綜合報導
男團偶像胡文煊被爆「孕期出軌」上了微博熱搜。(取材自微博)
男團偶像胡文煊被爆「孕期出軌」上了微博熱搜。(取材自微博)

中國25歲偶像胡文煊透過男團選秀「青春有你」入行，雖止步20強未成團出道，但同年他就以公司男團「沙漠五子D5」出道並發行單曲，隔年又再闖男團選秀目「少年之名」，最終以第三名出道，成為限定團 S.K.Y 成員之一，團體活動2年後宣布「畢業」。然而，昔日以選秀練習生活躍於大眾視野的胡文煊，近日突然被爆「孕期出軌」而上了微博熱搜。

微博化名「溪溪」的女子3日點名胡文煊並稱寫下「我們在一起快兩年的時間，請問你到底給我戴了幾次綠帽子」，公開其微博小號指控男方「用小號偷窺」，隨後又陸續曝光其肩膀刺青、睡顏照，並於5日凌晨大罵：「孕期出軌，你這輩子都不配被原諒」。

胡文煊5日認了曾與女方戀愛並交往一年半，但因觀念不同、認知差異導致雙方爭執不斷，並指女方控制欲愈來愈強，感情不堪重負，因此多次溝通，希望能好聚好散回到朋友關係。

胡文煊控女方偷偷找酒店開房卡擅自闖入他房間，或是報警謊稱她要輕生，好能聯繫上她，他直言「方式不可取」。他表示希望對方能開始新生活，各自珍重。

胡文煊還另外發聲，表示「相關誹謗內容，本人已報警，後續相關都交予警方處理。」不過女方再回應胡文煊，指自己也來來回回轉給男方不少錢，回嗆對方：「讓你還錢有問題嗎？ 」女方也回應被對方說控制欲強，嘆：「我控制欲強，就不會一直讓你騙到現在了，我控制欲強，你怎麽天天出去玩的？」並稱對方曬出的截圖是剛被她發現求原諒時的聊天記錄。

此外，女方還爆料胡文煊把粉絲信直接扔了，根本沒看，也引發爭議。有網友便留言問胡：「信的事呢？」胡文煊也回應：「真的看了，並且專門從貴州帶回北京。」但似乎不少網友不信他的說詞。

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