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林更新跑步被偶遇 穿「老頭背心」、暴瘦變竹竿引熱議

娛樂新聞組／綜合報導
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

中國男星林更新早前因與趙麗穎二搭電視劇「與鳳行」，兩人傳出緋聞，日前有網民就於香港偶遇他在雨中跑步，並把照片放到社交網上分享，而林更新身穿「老頭」背心，臉看來有點滄桑，而竹竿身材更引起熱議。

「與鳳行」雖已收官，但是林更新與趙麗穎後續話題仍相當頻繁，日前在慶功宴的合照中，他倆舉止曖昧，宛如熱戀中小情侶，一度引發網友熱議。 林更新甚至在留言區上傳自己與趙麗穎的親密合照，沒想到又秒刪，並開始拆CP，引發網友質疑，最後還是趙麗穎親上火線曬照並發文救場，同時也透過趙麗穎工作室再次的澄清，表明了兩人也只是好朋友的關係。

36歲的林更新自「楚喬傳」後成了頂流小生，5月中上榜上海戲劇學院2024年博士研究生複試名單，報考專業為戲劇影視表演創作。

日前有網民就於香港偶遇林更新在雨中跑步，該名網民以「香港偶遇九億少女的夢」為題，貼出多張林更新的生圖，隨即引起網民熱議，有近6000則留言，還有其他人也上傳偶遇林更新的合照。從照片可以看出來，林更新身穿白背心黑短褲，細看他的小腿，有一大塊的瘀青。

不過，不少網民把焦點放在林更新身穿的背心之上，笑指那是老頭背心，但也有粉絲就力撐他穿這身打扮去跑步夠清爽舒適，不會悶熱。更有不少網民在意林更新的身材，因為他看來明顯比前瘦了許多，比他演出「與鳳行」的時候還要瘦，瘦到爆出青筋，臉龐呈現V字型，體脂率似乎很低。

林更新與趙麗穎(右)暌違七年再度合作。(圖／Disney+提供)
林更新與趙麗穎(右)暌違七年再度合作。(圖／Disney+提供)
林更新身穿白背心黑短褲跑步，小腿疑有一大塊的瘀青。(取材自小紅書)
林更新身穿白背心黑短褲跑步，小腿疑有一大塊的瘀青。(取材自小紅書)

趙麗穎 香港 緋聞

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