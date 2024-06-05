我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

慶餘年2「二皇子」劉端端 演藝世家星三代

娛樂新聞組／綜合報導
在「慶餘年2」中飾演「二皇子」的劉端端被爆是星三代，出身演藝世家。(取材自微博)
在「慶餘年2」中飾演「二皇子」的劉端端被爆是星三代，出身演藝世家。(取材自微博)

「慶餘年2」自開播以來引起不少話題，導演孫皓接受訪問時，表示張若昀演完「慶餘年2」第一場戲，就知道他下了不少功夫，並讚賞張若昀是「最牛的演員」。只是張若昀飾演的「范閑」特寫鏡頭明顯比第一季少很多，許多粉絲痛批導演嘴上說著好聽話，事實上卻給「二皇子」劉端端加戲不少，而劉端端被爆是星三代，出身演藝世家。

37歲的劉端端，外公是話劇導演嚴忠穎、外婆是劇作家白峰溪、媽媽嚴帆帆則是一名演員。劉端端當年為考入中央戲劇學院，一個月激減40磅，最終通過招生考試。大學畢業後，劉端端加入中國國家話劇院，由路人角做起，從未有因星三代身分而獲優待。

在「慶餘年2」中，劉端端演技頻獲好評，他將腳步如貓，心思狡詐難測的「二皇子」演得相當鮮活，他幾場與張若昀飾演的「范閑」燒腦對峙戲，讓觀眾看到欲罷不能，而劉端端與張若昀其實在「雪中悍刀行」也是演死對頭，兩人對手戲早已有絕佳默契。

戲中，劉端端將「二皇子」的可惡與心酸詮釋相當到位，他在劇中與官配的「葉靈兒」的互動十分逗趣，讓觀眾既討厭這個角色，也覺得他有值得可憐之處。

上一則

姚元浩幫卜學亮按摩放鬆 說他全身壞了6成

下一則

趙露思曬素顏照「臉腫一圈」網驚：這狀態正常嗎

延伸閱讀

「慶餘年」田雨暴紅 與湯唯舊情再被挖出…分手因「色戒」？

「慶餘年」田雨暴紅 與湯唯舊情再被挖出…分手因「色戒」？
湯唯前男友竟是「慶餘年」中的他？ 傳兩人當年因「色戒」分手

湯唯前男友竟是「慶餘年」中的他？ 傳兩人當年因「色戒」分手
被罵搶「慶餘年2」角色 金晨：是我的就是我的

被罵搶「慶餘年2」角色 金晨：是我的就是我的
張若昀與妻車禍結識 紅綠燈當訂情物 妻還為他改名

張若昀與妻車禍結識 紅綠燈當訂情物 妻還為他改名

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

2024-05-28 08:57
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

2024-05-29 21:32

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場