慶餘年2「二皇子」劉端端 演藝世家星三代

在「慶餘年2」中飾演「二皇子」的劉端端被爆是星三代，出身演藝世家。(取材自微博)

「慶餘年2」自開播以來引起不少話題，導演孫皓接受訪問時，表示張若昀演完「慶餘年2」第一場戲，就知道他下了不少功夫，並讚賞張若昀是「最牛的演員」。只是張若昀飾演的「范閑」特寫鏡頭明顯比第一季少很多，許多粉絲痛批導演嘴上說著好聽話，事實上卻給「二皇子」劉端端加戲不少，而劉端端被爆是星三代，出身演藝世家。

37歲的劉端端，外公是話劇導演嚴忠穎、外婆是劇作家白峰溪、媽媽嚴帆帆則是一名演員。劉端端當年為考入中央戲劇學院，一個月激減40磅，最終通過招生考試。大學畢業後，劉端端加入中國國家話劇院，由路人角做起，從未有因星三代身分而獲優待。

在「慶餘年2」中，劉端端演技頻獲好評，他將腳步如貓，心思狡詐難測的「二皇子」演得相當鮮活，他幾場與張若昀飾演的「范閑」燒腦對峙戲，讓觀眾看到欲罷不能，而劉端端與張若昀其實在「雪中悍刀行」也是演死對頭，兩人對手戲早已有絕佳默契。

戲中，劉端端將「二皇子」的可惡與心酸詮釋相當到位，他在劇中與官配的「葉靈兒」的互動十分逗趣，讓觀眾既討厭這個角色，也覺得他有值得可憐之處。