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趙露思曬素顏照「臉腫一圈」網驚：這狀態正常嗎

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思的素顏自拍有些浮腫。（取材自小紅書）
趙露思的素顏自拍有些浮腫。（取材自小紅書）

中國女星趙露思出道後演出許多部膾炙人口的戲劇作品，高人氣程度不容小覷，日前她曬出的自拍卻被發現，臉明顯浮腫，讓網友看了忍不住驚呼「怎麼現在狀態差成這樣了？」。

25歲的趙露思憑藉電視劇「傳聞中的陳芊芊」爆紅，之後演出的「偷偷藏不住」、「神隱」、「星漢燦爛」等劇，都拿下亮眼成績。

趙露思日前在小紅書分享了一系列的美照，以素顏入鏡的她，其中一張自拍，她的臉部狀態比起過去看似較為浮腫，迅速引發網友熱議，留言「趙露思現在的狀態是正常狀態嗎？怎麼覺得有點腫？」、「怎麼現在狀態差成這樣了？」、「這個素顏狀態說好也不好，眼皮那裡大家都覺得很怪」，照片曝光後，「趙露思狀態」關鍵字甚至一度衝上熱搜。但是不少粉絲也立刻出面護航，表示「水腫很正常，不必過度審判」、「肉眼可見的氣色好」、「別看見臉蛋有光就叫腫」、「素顏狀態滿分」。

趙露思曾因易胖體質被網友酸是「最胖女演員」。她在拍攝網路劇「哦！我的皇帝陛下」時，體重更達巔峰；圓臉加上嬰兒肥，使得她在鏡頭裡臉頰肉更加明顯。

趙露思過去曾到台灣就讀明道大學時尚造型系，老師接受媒體訪問時曾透露，趙露思相當有投資頭腦，甚至還在學校美食街開攤位，當時在校時就已立好進演藝圈的目標，相當用心經營自己。

由於她讀的是國際學位，在台灣就讀兩年後，隨即到美國西雅圖讀兩年。她在台灣讀書的這兩年，因喜歡做料理給同學吃，最後在學校美食街經營餛飩店，餡料都是每天一大早親自到市場挑選的豬肉，就連老師也會向她訂購餛飩。

趙露思造型百變，深受許多粉絲喜愛。（取材自微博）
趙露思造型百變，深受許多粉絲喜愛。（取材自微博）
趙露思最新素顏近況照掀起熱議。（取材自小紅書）
趙露思最新素顏近況照掀起熱議。（取材自小紅書）

投資 小紅書 餡料

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