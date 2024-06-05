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年近70的林青霞被偶遇 一個動作展現巨星風範

娛樂新聞組╱即時報導
一名香港攝影是在藝術展上巧遇林青霞。（取材自Instagram）
一名香港攝影是在藝術展上巧遇林青霞。（取材自Instagram）

巨星林青霞雖然年近70，但仍然美麗。日前一名香港攝影師在藝術展上巧遇她，絕佳狀態令人驚豔，而林青霞一個舉動更被大讚具有巨星風範。

據該名攝影師透露，在藝術展人群中，而當林青霞從身旁經過時，他便跟上前，想確認對方的身分。影片中他問道：「Excuse me，請問你是林青霞小姐對嗎？你好你好，你真人好靚（美）呀！」林青霞一開始有些錯愕，但發現對方無惡意後，立刻展開笑容，與對方握手打招呼，態度十分親民，而且在無濾鏡的鏡頭下，林青霞狀態相當好。

一名香港攝影是在藝術展上巧遇林青霞。（取材自Instagram）
一名香港攝影是在藝術展上巧遇林青霞。（取材自Instagram）

攝影師透露，當時藝術展人群中有一個迷人的身影吸引了他的注意，而當對方從自己身旁經過時，他便跟上前，想確認對方的身分。影片中他問道：「Excuse me，請問你是林青霞小姐對嗎？你好你好，你真人好靚（美）呀！」林青霞一開始有些錯愕，但發現對方無惡意後，之後便露出親切的笑容，向攝影師說：「多謝多謝！」而過程中她知道對方認出自己，更主動與攝影師握手，毫無架子，而且在無濾鏡的鏡頭下，林青霞狀態相當好。

攝影師事後坦言，因當下心情相當激動，一下子反應不過來，忘了詢問林青霞能否讓他拍照。他提到，許多人在得到稱讚時，總是會否定自己，反觀林青霞大方回應「多謝」的態度，成了很好的示範。

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(取材自微博)
林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(取材自微博)

網民見到林青霞生圖，留言讚她真的很優雅、很美，指她人靚心善又有禮貌，更有人說：「主動握手，真係明星的風範」。

林青霞1973年以瓊瑤的電影「窗外」正式出道，之後陸續演出多部瓊瑤劇，在當時與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。之後她逐漸將事業重心轉往香港拍攝武俠片表現亮眼，其中「笑傲江湖2：東方不敗」、「新龍門客棧」、「白髮魔女傳」更成了她人生中的代表作。去年現身金馬獎頒獎典禮，當時已68歲的她風采依舊，她也是圈中「優雅地老去」的佼佼者，曾說過：「過了60歲，還要以美貌上熱搜，感覺也是挺辛苦一件事。」指希望世人除了記得她的美貌，還記得她現在是一位作家。

林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。（本報資料照片）
林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。（本報資料照片）

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