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老被誤為董潔 陸女星董璇氣了：天天有人哭錯墳

娛樂新聞組╱即時報導
董璇不滿被網友誤認成董潔。(取材自微博)
董璇不滿被網友誤認成董潔。(取材自微博)

44歲的大陸女星董璇不滿被網友誤認成董潔，忍不住在評論區向粉絲吐槽「天天有人哭錯墳，服了！」

綜合媒體報導，有網友去董璇評論區留言「真是想不明白王大治什麼地方好」，但和王大治曾被爆緋聞的是另一女星董潔，兩人合作電影「請你原諒我」爆出婚內出軌，明眼人一看就知是網友「跑錯」地方留言。

不過，「雙董」女星的情感生活都曾在網路上熱議過。此次「苦主」董璇，2003年，因主演武俠劇「雪花女神龍」而步入演藝圈，與男星高雲翔有過一段八年婚姻。高雲翔2018年在澳洲捲入性侵事件，董璇當時飛到當地救人。事後高雲翔獲判罪名不成立，兩人在2019年宣布離婚。董璇曾被爆老好多，整個人變得很憔悴，有人替她哀怨，「救夫，苦了自己也老了自己」。

倒是董璇撞臉閨密佟麗婭，兩人因美貌相似，外界一直有聲音戲稱兩人是姊妹，兩人出席活動時老是被認錯。姐妹同是有個腥夫。董璇老公捲入醜聞，佟麗婭的老公陳思誠也沒好到哪去。陳思誠2017年1月被拍到帶兩女開房，陷入出軌疑雲。

董潔被爆婚內出軌，因而與潘粵明離婚。(取材自微博)
董潔被爆婚內出軌，因而與潘粵明離婚。(取材自微博)

而另一女主角董潔與男星王大治2010年合作電影「請你原諒我」，兩人假戲真做，董潔當時已與潘粵明結婚，王大治也剛與戴露結婚，兩人婚內出軌一事在全網掀起熱議，之後王大治的演藝事業逐漸走下坡，被網友嘲諷是「醜男」，至今已不常出現在螢光幕前。

董潔任憑外界如何議論她與王大治、潘粵明的關係，她從未在公開場合談論離婚對自己生活的影響，但面對全網的指責，董潔一度暴瘦、憔悴，她的朋友甘露說，當年這件事對董潔的打擊確實很大。

高雲翔 澳洲 緋聞

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