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只在微博上嗆勝利？ 向佐挨批炒話題

記者黃保慧／綜合報導
向佐。（取材自微博）
向佐。（取材自微博）

南韓歌手勝利涉及性犯罪等罪被判入獄，刑滿出獄後他依舊享受人生，近期因BBC上線揭秘2019年「Burning Sun事件」更多內幕的影片，勝利再引起討論。最近傳出他疑似要在香港定居，打算在尖東重操舊業開夜店，這讓香港大亨向華強之子向佐非常憤怒，怒轟「滾回你的國家」，事後有網友建議他要發聲應該在Instagram或X上等平台，他則反問勝利的聯絡方式，一來一回的對答讓不少網友質疑他在藉此炒話題。

向佐上月23日在微博上發文，「有傳說你來中國香港定居就算了、你還想把你在你自己國家不良的風氣帶來中國香港……麻煩你立刻滾開！開夜店，而且在夜店裡帶來非常不良的風氣的話、絕對不可以原諒、再有一個更致命的點、引起港獨的支持、這是忍無可忍！滾！」。

如此憤怒的向佐這幾天還在此新聞底下留言，「剛剛查了，他所有的外網站全部被封了…你有他電話嗎？該看到的他應該看到了，如果他真的看不到的話，中國香港見！」此番言論一出被不少網友嘲諷他炒話題，賣愛國情懷。

至於為何向佐如此憤怒，有一說是因向佐妻子郭碧婷曾演過電影「宇宙有愛浪漫同遊」，當時與勝利飾演情侶，兩人另有演出「Faded」中文版MV，皆有親吻、擁抱等片段，如今勝利疑似要在香港開夜店，才讓向佐急跳出來反對。

香港 微博 南韓

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