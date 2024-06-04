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周星馳出品微短劇「金豬玉葉」 藏上百星爺彩蛋

娛樂新聞組／綜合報導
「金豬玉葉」號稱埋了100多個「周星馳元素」彩蛋。（取材自微博）
「金豬玉葉」號稱埋了100多個「周星馳元素」彩蛋。（取材自微博）

由港星周星馳出品，易小星監製，馬史導演，史元庭、夏若妍主演的短劇「金豬玉葉」已在抖音獨家上線，易小星對於首次試水微短劇，從創作者的角度，他還是希望以做作品的心態去拍短劇，既然掛著周星馳的招牌，格局不能小了。

新京報報導，易小星提到「金豬玉葉」題材的靈感時表示，其實最早是因為星爺找到他。當時，易小星在香港旅遊，就去拜訪星爺，星爺說正在和抖音合作一種短劇，問他要不要做一下。「我剛好看到有一個東北女孩在周星馳的公司裡當編劇，我就問她，你一個東北人在香港過得習慣嗎？她說，老不習慣了，搭計程車、吃喝的都不太習慣。她還有個香港室友，兩個人常常因為生活習慣造成各種笑話出來」。易小星想，這不就可以做短劇了嘛。

但因為掛著周星馳的招牌，易小星說，若做的東西格局小了，好像就差點意思，後來將這個格局放大，寫台北女孩遭遇「殺豬盤」，來到大陸與東北男孩組成歡喜冤家的故事。「這部短劇表面上是在拍『殺豬盤』，實際上是有引申意義。如果有人看得懂很好，看不懂也沒關係，就當個喜劇看」。

易小星還說，劇中不管是男主角的造型，還是一些美術道具，都有周星馳元素，這是對他的致敬，「我們這部劇號稱埋了100多個彩蛋，比如，男主角殺豬佬的造型就跟周星馳『國產凌凌漆』（另稱『凌凌漆大戰金鎗客』）中的造型一模一樣」。

而被問到在演員的選擇上，周星馳有沒有提出一些想法？易小星表示，「他跟我說一定要找那種會演喜劇的演員。我們常拍戲的人知道，有的演員會演戲，但未必能演喜劇。所以我們對演員的要求比較高，即使很多客串的角色，我們都找觀眾認可的演員」

易小星強調，其實不是說貪圖他們的流量或者名氣，而是要求最適合這個角色，很多演員也是受到周星馳的感召，以不收片酬或少收片酬的方式來出演。

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