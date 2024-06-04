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吳謹言再演復仇女王 挨批顏值撐不起「第一美人」

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言暌違2年再演古裝劇，卻挨批演技不佳、顏值不夠符合角色。(取材自微博)
吳謹言暌違2年再演古裝劇，卻挨批演技不佳、顏值不夠符合角色。(取材自微博)

中國劇集「延禧攻略」製作人于正和女主角吳謹言再次聯手出擊，推出復仇古裝劇「墨雨雲間」，開播首日實時正片播放量破3700萬，刷新2024年新劇首日正片播放量紀錄，不少網友大喊「魏瓔珞殺回來了」，但也有人吐槽，吳謹言的顏值撐不起「第一美人」人設，還說她眼神木訥。

「墨雨雲間」改編自網路人氣小說「嫡嫁千金」，由吳謹言、王星越、陳鑫海、陳喬恩、楊超越主演。「復仇女王」吳謹言在劇中飾演被丈夫背叛慘遭活埋的縣令之女「薛芳菲」，這也是她暌違兩年再演古裝劇。

吳謹言之前在「延禧攻略」裡飾演的魏瓔珞有仇必報，黑蓮花形象深入人心，再演復仇女駕輕就熟。但該劇開播後，吳謹言遭受不少質疑，首先就是她的顏值撐不起劇中「第一美人」人設，還有人吐槽吳謹言乾癟的身板撐不起古裝，長得像「吉娃娃」的說法也再次被提起。

此外，劇中配角美女如雲，有觀眾表示，客串的楊超越、扮演侍女的艾米水靈動人，相較之下，吳謹言的眼神木訥，法令紋明顯，看起來有點苦相，十分不討喜。

不過，陳喬恩飾演的惡毒繼母讓不少人眼睛一亮，雖然她臉上已見細紋，皮膚也不像當年演偶像劇時的緊實，但她的氣勢絲毫不減，尤其是當她頂著一張溫柔臉龐演出惡毒繼母的嘴臉，直接將反差感拉滿，受到許多網友誇讚。

陳喬恩飾演的惡毒繼母讓人眼睛一亮。(取材自微博)
陳喬恩飾演的惡毒繼母讓人眼睛一亮。(取材自微博)

吳謹言的新劇雖然遭到不少質疑，但還是有不少粉絲表示，「演技有進步」、「我們的公道，我親自來要！魏瓔珞殺回來了」、「就是喜歡吳謹言演這種復仇爽劇」、「吳謹言看著就有股子狠勁兒」。

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