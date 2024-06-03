前老闆寫歌怒批「比狗還不忠誠」 張柏芝不甘心反擊了
女星張柏芝演技精湛，再加上精緻立體的五官輪廓，主演周星馳、爾冬陞多部電影都受到極高注目，但近幾年為了照顧小孩淡出影壇，未料她的前老闆兼經紀人余毓興推出新歌「以犬之名」，更在宣傳新歌時直接表態，內容就是在講張柏芝過河拆橋、拿錢不辦事等惡行，他更因此訴諸法律，要向對方求償5112萬港元(約650萬美元)，張柏芝也展開發出律師函大動作反擊，余毓興也在小紅書「餘生相伴」再度拍片回應張柏芝工作聲明，並表示自己有證據。
余毓興曾表示2011年和張柏芝簽訂了「全球獨家經理人合約」，還特地先墊支4000萬港元(約500萬美元)，結果拿到錢後，就翻臉不認人，讓他氣得提告，只是案件至今沒有定案，據悉明年才會提審。余毓興不甘心就此收手，最近又推出歌曲「以犬之名」，港媒「東網」報導，余毓興表示，自己愛狗如命，所以當有人以狗的忠誠表示忠心時，自己就很容易就打動，更直指對方就是張柏芝，他表示：「我一時感性，在三天內支付張柏芝4000萬港幣簽約金救她於水火」。
張柏芝向來不回應外界傳言，但也難得透過工作室發表聲明，表示余毓興歌曲及相關言論均為虛假，嚴重不實，這些行為已嚴重中傷張柏芝，並發出律師函，表示會對小紅書帳號「餘生相伴」涉嫌侵權行為將進行起訴，要求該帳號的註冊者要公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。
余毓興則立刻在小紅書「餘生相伴」拍片回應張柏芝工作聲明，他強調自己從來沒有偽造過張柏芝任何公章，「請張柏芝小姐聘用更專業的團隊，不要再紕漏百出」，並說自己手上有張柏芝親口確定合約生效的錄音檔，最後更喊話，「本人在此鄭重呼籲張柏芝小姐回頭是岸，雖然你的行為嚴重的傷害了我，行為令人髮指，但只要你真心悔過，我是可以原諒你的」。
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