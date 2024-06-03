觀影說劇／胡歌攜手高圓圓 「走走停停」笑中帶淚

胡歌(中)主演的「走走停停」是一部輕盈的生活喜劇。（取材自微博）

由胡歌 、高圓圓 主演的電影「走走停停」近日展開主題路演，導演龍飛帶領一票主演出席映後的交流活動，分享電影拍攝幕後。有觀眾直言，被片中吳迪一家的故事一邊笑到流淚，一邊又感動到流淚，後勁很大。

「走走停停」用輕盈的生活喜劇質感描繪了一個典型卻又鬆弛可愛的中國家庭故事。片中，吳迪一家四口的演出者胡歌、周野芒、金靖都是上海人，岳紅則是四川人。三個上海人一個四川人演繹一個四川的家庭，胡歌直言語言的挑戰非常大。

被問到出演喜劇的感受時，胡歌說：「我遇到了一個特別好的劇本」。他說，「走走停停」的導演和編劇在處理喜劇部分很高級，有一種四兩撥千斤的感受，「其實真正高級的喜劇是你不知道下一秒會發生什麼，能夠在不確定性和未知性中產生喜劇效果」。

在片中飾演馮柳柳的高圓圓談到和胡歌的合作時表示，胡歌演喜劇可說是信手拈來，胡歌則現場回應說：「還是要動腦筋的」。胡歌還爆料會向高圓圓請教育兒經，高圓圓補充道：「我會把一些小孩子的讀物分享給胡歌的小朋友。」

當談到外表焦慮與年齡焦慮時，高圓圓表示她已經自我和解了，「我的成長環境是從小家裡沒有漂亮這兩個字的，慢慢長大，一直被人家說好看，我開始很抗拒，我覺得我要證明自己好看之外也能演戲，那時候拍『南京！ 南京！』，有一個更容易被人看到的東西是排在前面的，所以大家一直在提容貌這件事情。其他我做得不夠好的地方，就是沒有被大家看到的東西，可能是我還有能力不足的地方，我慢慢學會和它相處，自己和自己和解。」

金靖則爆料胡歌曾經在電影片場給她清唱過「仙劍奇俠傳」插曲「六月的雨」，「我記得最感動的一次，就是成為了我2023年的美好回憶前三名。去年6月初的時候，我們拍一場戲，是在公車站，然後下雨了，沒辦法拍，就停了，我就跟哥哥（胡歌）在旁邊等，我說哥給我唱首歌吧，然後他給我唱了『六月的雨』。在六月為我唱『六月的雨』，真的暈倒了，好美的回憶」。