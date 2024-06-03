湯唯前男友竟是「慶餘年」中的他？ 傳兩人當年因「色戒」分手

湯唯在「色，戒」中的演出可說尺度相當大。(取材自微博)

張若昀、李沁主演的權謀古裝劇「慶餘年」當年一舉暴紅，五年後，「慶餘年」第二季開播，依舊熱度不減。劇中不少配角靠著精湛演技，讓觀眾留下深刻印象。其中，飾演王啟年的田雨，更因這部戲迎來事業另一春，而他和女星湯唯 昔日的那段情，也再度成為網友關注焦點。

在「慶餘年」中飾演王啟年的田雨，出道超過20年，但一直飾演男配角，可說是「萬年綠葉」。但其實多年前他曾與湯唯相戀，兩人的戀情一度受到廣泛關注。

據悉，田雨和湯唯2004年時因合作電影「警花燕子」相識相戀，兩人曾同居長達三年，感情非常好，而田雨亦是湯唯出道後第一位公開的男友。

但2006年時，湯唯應名導李安邀請主演「色，戒」，在湯唯眼中這是個難得的機會，但也因此埋下兩人分手的種子。當時傳田雨無法接受湯唯在電影中的裸露尺度，也有指湯唯成名後，田雨不能接受女強男弱，導致分手。

湯唯與田雨多年來未曾正面回應分手事件，但湯唯曾於節目訪談中分享，指田雨是對她最好的人，可惜二人有緣無分。