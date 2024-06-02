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劉亦菲「船戲」吸睛 大摸霍建華胸肌…網尖叫

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲與霍建華的對手戲讓粉絲相當期待。(取材自微博)
劉亦菲與霍建華的對手戲讓粉絲相當期待。(取材自微博)

由「神仙姐姐」劉亦菲主演的電視劇「玫瑰的故事」日前宣布定檔，引起不少粉絲期待，但近日傳出一段「劉亦菲摸霍建華胸肌」的預告，引起網友熱議和驚呼。

「玫瑰的故事」改編自亦舒的同名小說，講述劉亦菲飾演的黃亦玫，出生書香世家，聰明又漂亮的她，在成長路上遇見很多男子，有靈魂伴侶、生死伴侶，也有婚後卻發現價值觀不同的過客，是一部以多重視角呈現女性愛情觀的故事。飾演劉亦菲戀人的包括林更新、彭冠英、霍建華、林一等人。

其中，以霍建華和劉亦菲的一段虐戀最讓人揪心。從故事中可見，霍建華飾演的傅家明是黃亦玫的靈魂伴侶，兩人感情濃烈，卻沒想到傅家明身患絕症，面對這樣的景況，黃亦玫選擇與心愛的人共度最後的時光。

劇中有段在船上的戲，只見兩人相擁而臥，黃亦玫的一隻手還摸上了傅家明的胸肌，這樣的動作引起網友議論紛紛，有人認為，「這是深情的表現」，大讚劉亦菲和霍建華的演技「看得我心都碎了」，但也有網友覺得，「這樣的親密戲分會不會太過火了呢？」、「感覺有點油膩」。

劇悉，「玫瑰的故事」是霍建華與林心如結婚生子後，暌違5年的正式復出，但他卻罕見不是當一番主演，而是掛特別主演，其實是因為他跟導演汪俊之間的私人交情。

當年，汪俊執導古裝大戲「如懿傳」，一度傳出梁朝偉將以1.6億人民幣天價接演「乾隆」一角，但因為太座劉嘉玲不開心兩位女主角周迅、董潔都和梁朝偉傳過緋聞，最後破局。

開拍在即，汪俊緊急找霍建華救火，沒想到他的演技贏得高口碑，也促成了霍建華與汪俊在「玫瑰的故事」再次合作。不少網友也紛紛敲碗期待男神與女神在劇中大談生死戀。

劉亦菲在劇中大摸霍建華胸肌。(取材自微博)
劉亦菲在劇中大摸霍建華胸肌。(取材自微博)

劉亦菲 梁朝偉 林心如

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