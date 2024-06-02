56歲伊能靜穿粉紅公主裝 上圍太緊崩出大洞

伊能靜上圍繃開。(取材自微博)

56歲伊能靜堪稱演藝圈美魔女代表之一，有微博 博主分享一段在上海外灘半島門口外偶遇她的影片，短短不到24秒影片僅約一天就有上萬瀏覽。

影片中伊能靜穿著粉紅色裙裝，帶著墨鏡，雙手插口袋裡。有博主評她「打扮嫩色掩蓋不了歲月痕跡」，也有人覺得她「一品一言難盡」，還有眼網友發現，她上圍太緊，崩出一個大洞。

網友讚她保養得確實很好，狀態不顯老，「說30+都信」，但網友對她「各種蕾絲公主風一言難盡」，認為她穿粉色效果不一定好，換個顏色可能更顯年輕。不過有網友讚伊能靜就是颯，做好自己就行。

事後原PO將這段影片發出，寫下「儘管穿著打扮盡顯嫩色，但依舊掩蓋不了歲月的痕跡」，此話一出，在網路上掀起兩極化評價，有人表示「她最大的問題是衣品問題，各種蕾絲公主風一言難盡」、「快60了還是粉紅控」，其他人則認為「人家都快六十了啊」、「年齡在那，誰能躲過歲月」、「會不會太苛刻」、「說30+都信」。

伊能靜在2015年演出電影「我是女王」、「情劍」之後就沒有拍戲。她表示，不是不喜歡演戲，就是因為太喜歡演戲，但拿不到什麼太好的角色，畢竟年齡也在這了，長相又很尷尬，明明就是奶奶的年紀了，但演人家奶奶也不像畢竟年紀也在這了。加上現在女兒還小，想要好好陪她成長，「因為我小時候媽媽明明很愛我，但因為很忙都不在我身邊，我不希望女兒也這樣」。