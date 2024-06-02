我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

56歲伊能靜穿粉紅公主裝 上圍太緊崩出大洞

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜上圍繃開。(取材自微博)
伊能靜上圍繃開。(取材自微博)

56歲伊能靜堪稱演藝圈美魔女代表之一，有微博博主分享一段在上海外灘半島門口外偶遇她的影片，短短不到24秒影片僅約一天就有上萬瀏覽。

影片中伊能靜穿著粉紅色裙裝，帶著墨鏡，雙手插口袋裡。有博主評她「打扮嫩色掩蓋不了歲月痕跡」，也有人覺得她「一品一言難盡」，還有眼網友發現，她上圍太緊，崩出一個大洞。

網友讚她保養得確實很好，狀態不顯老，「說30+都信」，但網友對她「各種蕾絲公主風一言難盡」，認為她穿粉色效果不一定好，換個顏色可能更顯年輕。不過有網友讚伊能靜就是颯，做好自己就行。

事後原PO將這段影片發出，寫下「儘管穿著打扮盡顯嫩色，但依舊掩蓋不了歲月的痕跡」，此話一出，在網路上掀起兩極化評價，有人表示「她最大的問題是衣品問題，各種蕾絲公主風一言難盡」、「快60了還是粉紅控」，其他人則認為「人家都快六十了啊」、「年齡在那，誰能躲過歲月」、「會不會太苛刻」、「說30+都信」。

伊能靜在2015年演出電影「我是女王」、「情劍」之後就沒有拍戲。她表示，不是不喜歡演戲，就是因為太喜歡演戲，但拿不到什麼太好的角色，畢竟年齡也在這了，長相又很尷尬，明明就是奶奶的年紀了，但演人家奶奶也不像畢竟年紀也在這了。加上現在女兒還小，想要好好陪她成長，「因為我小時候媽媽明明很愛我，但因為很忙都不在我身邊，我不希望女兒也這樣」。

微博

上一則

戲說從頭／婁峻碩為新片「滿嘴油膩」 與曹佑寧搶李沐

下一則

六月、李易否認婚變：老夫老妻、像公司同事

延伸閱讀

擇偶「不限男女」 伊能靜支持小哈利「姐弟戀也行」

擇偶「不限男女」 伊能靜支持小哈利「姐弟戀也行」
伊能靜全說了 親揭小哈利擇偶條件：不限男女

伊能靜全說了 親揭小哈利擇偶條件：不限男女
「哥哥4」 傳韋禮安、蔡旻佑、鳳小岳、AKIRA將出戰

「哥哥4」 傳韋禮安、蔡旻佑、鳳小岳、AKIRA將出戰
伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水

伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
五月天正在鳥巢舉辦演唱會。圖／相信音樂提供

五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光

2024-05-25 16:14
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染