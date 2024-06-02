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張智霖「家族榮耀」首演反派 激情床戰楊茜堯

記者楊起鳳／綜合報導
張智霖首度演反派。(圖／TVBS提供)
張智霖首度演反派。(圖／TVBS提供)

被譽為港版「Penthouse上流戰爭」的「家族榮耀」是一部豪門商戰劇，由香港知名演員張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪、于洋、陳曼娜及余安安同台飆戲。張智霖首度飾演反派，精湛演出為本劇帶來滿滿的戲劇張力。

「家族榮耀」的故事以一場世紀婚禮展開，同為選美佳麗的兩位閨密一同嫁進擁有百年歷史的馬氏家族，與名門之後的大媳婦間明爭暗鬥掀起不少波瀾。楊茜堯飾演MBA出身的甄芯，應好友賈洛儀(李彩華飾)邀約一起參與選美，最後由甄芯奪冠，賈洛儀則屈居亞軍。

身為財經主播的甄芯，在一次採訪馬家大家長馬世宏(于洋飾)時，結識馬家二少爺馬耀祖(黃浩然飾)，兩人就此墜入愛河。而選美活動中試圖接近馬耀祖的賈洛儀，眼睜睜看著男方與好友情意綿綿，失望之餘卻也不忘結識馬家三少爺馬耀堂(羅子溢飾)。

最終，兩位好友同日嫁入馬家，所有人還沉浸在新婚喜悅之時，廉政公署以調查行賄案為由帶走馬家三兄弟，大嫂葉彩薇(熊黛林飾)見狀竟拋出「災星入門、後患無窮」的言論，令兩位新嫁娘心生不安。目睹這一切的馬家三兄弟的堂弟馬展鴻(張智霖飾)若有所思的表情，更是啟人疑竇，一場腥風血雨即將席捲豪門家族。

張智霖所飾演的馬展鴻是劇中的關鍵角色，與飾演馬家二少奶奶的楊茜堯有不少激情床戲。張智霖曾在採訪時提到，現在這年紀拍攝親密戲不若20、30歲那麼理所當然，但經過討論後決定以激情的風格呈現，身為演員就盡力去做。

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