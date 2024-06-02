被罵搶「慶餘年2」角色 金晨：是我的就是我的

金晨飾演的「葉靈兒」受到不少爭議。(取材自微博)

張若昀、李沁主演的權謀古裝劇「慶餘年」當年一舉暴紅，五年後，「慶餘年」第二季開播，收視依舊一鳴驚人，但舊角色換人演的風波卻遲遲不平息，其中以金晨飾演的「葉靈兒」最受爭議，她還被質疑搶了「葉靈兒」原扮演者韓玖諾的角色。對此，金晨在直播中出回應，強調「是我的就是我的」，引起網友議論。

「慶餘年」第二季中，「葉靈兒」一角從韓玖諾換成金晨來飾演，不少網友無法理解劇方換角的原因，還有人跑到「葉靈兒」原扮演者韓玖諾的評論區，詢問她為何沒有繼續出演？面對網友疑問，韓玖諾也發聲回應，但言語之間滿是無奈，也坦言自己確實受到打擊。

針對此事，金晨近日在直播中首次做出回應，否認搶角色說法，表示是劇組主動邀請她出演。她說，「從小到大，我沒有搶過任何人的角色，上次看到有人這麼說的時候，我都震驚了。我的工作就是人家來找我了，團隊斟酌，合適再拍。」

金晨還強調，「我不知道他們出現了什麼問題，那這個角色就是找別人了。」金晨表示，「是我的就是我的，不是她的也不是她的，命運的安排。」

金晨也向粉絲表達了自己的擔憂，她說，雖然自己不在乎網友對她的誤會，但不想看到粉絲為了這件事要一直替她做解釋，她安慰粉絲說：「雖然他們挺討厭的，但是不理他們沒關係的，就跟你們說一聲就好了。」