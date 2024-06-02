井柏然「凄慘身世」曝光… 出生28天就被父母拋棄

井柏然童年時吃過不少苦頭。(取材自微博)

憑藉選秀節目出道、35歲金雞獎影帝井柏然曾演過「相愛穿梭千年」、「捉妖記」、「後來的我們」等電影，近日他主演的電視劇「新生」，收穫高口碑，讓他人氣再上漲，而他坎坷的命運也再度被提起，意外成為網友熱議話題。

根據經常分享娛樂圈故事的搜狐號「艷玲講娛樂」平台指出，井柏然出生28天時就被父母拋棄，據悉他的父親是一個賭徒，他的母親也因此拋下未滿月的兒子去尋找新的生活。幸好，井柏然的爺爺奶奶接下養育他的責任，靠著打零工的微薄收入將他養大。

井柏然16歲時，奶奶意外摔斷腿，他求助父母幫忙支付醫藥費，但都遭到拒絕，當時在賭桌上的父親還嗆，「死了最好，少來找我要錢，晦氣」。井柏然為了改善加中經濟，謊報年齡去打工，18歲時被製片人相中，參加選秀節目「加油好男兒」拿到冠軍，出道後才改善了家中經濟狀況。

而電影「捉妖記」更是讓井柏然一躍成為炙手可熱的小鮮肉。

成名後的井柏然買了豪宅給奶奶住，希望她安穩享受後半生，沒想到奶奶在他工作時驟逝，連最後一面都沒見到。

雖然父母婚姻不幸福，但井柏然還是勇敢追愛，和名模劉雯祕戀兩年多，多次被媒體拍到在商場、街上、小區門口牽手，十分甜蜜。