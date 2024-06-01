「末代廚娘」差評多 老戲骨助陣也救不了

張鐵林參演「末代廚娘」。(取材自微博)

「末代廚娘」清末美食勵志劇，由老戲骨張國立擔任監製，王剛和張鐵林參演，「鐵三角」再度聚首，備受矚目，劇中的演員由海陸、紀凌塵主演，曾黎、胡杏兒等實力派演員，陣容相當豪華，劇集以清朝末年為背景，探討權力、愛情與生存的關係，首播的表現令人失望，既沒有引起熱度，口碑也不佳。

清末民初，清朝室皇帝雖已退位，但北京紫禁城內仍是君君臣臣的小朝廷。民女容兒陰差陽錯成為宮女後，與侍衛李琪結下淵源，又因自己聰慧活潑而受溥儀青睞。容兒出於對廚藝的悟性頗受壽喜姑姑賞識。兩宮太監總管孫義仁長期竊盜宮內珍寶，草菅人命。容兒得知此事後與李琪並肩調查盜寶案，幾經生死終將孫義仁繩之以法，但幕後黑手卻依然隱藏在暗處。

馮玉祥軍隊將清室逐出紫禁城。盜寶案幕後黑手企圖將宮中寶物轉移賣給洋商，陰謀被容兒撞破。眾人聯手追回國寶，讓盜寶奸人得到了應有的懲罰。離開紫禁城的容兒在北京城重開餐廳，人稱「末代廚娘」。

據UDN「琅琅悅讀」報導，「末代廚娘」這部電視劇積壓多年，直到今年才得以正式播出，然而首播沒有引起熱度，口碑也不佳。

報導指劇中女主角由海陸和紀凌塵領銜主演，但兩人表演方式差不多，一樣的用力過猛，常常瞪眼，表情誇張，被指兩人的表現亦是拖垮口碑的原因之一。

另外，劇情分散凌亂，開局有多個橋段，前後跳躍讓人看得一頭霧水。有評論指該劇給人的感覺卻像是一部穿著古裝的現代劇，與歷史背景完全脫節。