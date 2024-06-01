那英比賽選錯歌？大走音 網友酸「擱淺」了

那英唱周杰倫「擱淺」走音，迅速衝上微博熱搜第一名。（取材自微博）

中國歌唱綜藝「歌手2024」主打直播、無修音方式進行，呈現參賽者的實力。歌手楊丞琳 因走音、忘詞慘遭淘汰，總成績位居第三名的歌后那英連續三集慘輸國外歌手，最新一期她演唱周杰倫 的「擱淺」，整首歌嚴重跑調，立刻引起網友討論，更因此衝上微博 熱搜。

那英是實力派唱將，也是唯一一位得過台灣金曲獎最佳女歌手的中國藝人；不過之前她的演出被加拿大聲樂老師Rozette質疑「有修音」，雖然那英沒有正面回應，但她坦言唱沒修音的直播現場「壓力山大」，

「歌手2024」節目剛公布陣容時，網友都看好那英能勇奪節目冠軍，怎料，前三場結束那英都不敵國外歌手，沒想到最新一期演出，那英選唱周杰倫的「擱淺」，由於周杰倫起頭的低音，讓身為女生的那英很難駕馭，導致一開始抓不到音準就走音，結果整首歌大跑調，最後只拿到節目的第五名，網友直言「真的『擱淺』了」。

大批網友發文評論，「那英都開口跪了…還緊張呢」、「唱這麼舒服的歌，但換氣聲如此巨大，她整個氣息的運用都是錯的」、「她一定早就想被淘汰了，奈何現場觀眾」，不過也有網友給予鼓勵，「周杰倫的歌本來就很難唱，再加油的」、「沒關係英子，我知道你壓力大」、「這首真的不好唱」、「辛苦了那姐」。