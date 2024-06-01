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周星馳首部微短劇 「金豬玉葉」百處致敬星爺

娛樂新聞組／綜合報導
「金豬玉葉」將於6月2日上線。(取材自微博)
「金豬玉葉」將於6月2日上線。(取材自微博)

周星馳出品的首部微短劇「金豬玉葉」原計畫5月在抖音上線，然而截至5月29日，該計畫尚未如約上線。但據新浪科技獲悉，抖音精品短劇「九五二七劇場」首部作品「金豬玉葉」將於6月2日上線。

新快報報導，在5月28日抖音舉辦的「『金豬玉葉』－要素過多」觀影活動上，主辦單位也並未透露未來具體的上映時間。

早在今年1月間，抖音便宣布與中國香港知名導演、演員周星馳達成獨家精品微短劇合作，雙方將聯合開發運營「九五二七劇場」，首部精品微短劇「金豬玉葉」第一季預計今年5月在抖音上線。周星馳將以發起人身分，共同結合創作者，基於「周星馳導演作品」的抖音帳號，直接面向用戶進行內容創作。

根據九五二七劇場官方訊息，「金豬玉葉」短劇從4月12日開機到4月25日殺青，僅用時13天時間。據拍攝團隊透露，他們把一部120分鐘的電影切成24集，每集時長約5分鐘節。然而到了5月底，該項目尚未如約上線。

據報導，導演馬史表示，「為了致敬星爺，我們做了很多細節，如果有心的話，整部劇可以找到100多處星爺的喜劇。「你在看的時候，會想到這個鏡頭很像星爺的電影，但又有些不一樣，這就是我們的創新。」監製易小星說。

對於周星馳入局微短劇，網友意見不一，有人說預感會翻車，還有人擔心「掛羊頭賣狗肉」，但也有不少人表示期待，「看到好多熟悉的臉孔」、「只要是星爺就好」。

抖音 周星馳 香港

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