汪小菲的飯店從S變M 網譏：想等他集齊26個字母

汪小菲曬出與新婚妻Mandy的結婚證。(取材自微博)

汪小菲 為前妻大S 創辦的「S Hotel」3月驚傳已經拆下招牌，並將改名為「美憬閣」。而汪小菲和Mandy馬筱梅結婚，正巧與飯店的英文名字「MGallery」M標誌相呼應，引發網友熱議。

百萬博主「ba哥專用」發文，指「汪小菲和Mandy馬筱梅結婚，他在台灣的S Hotel飯店S標誌也早就換成了M標誌」。消息一出，就掀起不少網友討論「我想等他集齊26個字母 」、「SM你都占了」、「每換一個老婆就給酒店換個名字嘛」、「還有24個機會」、「從s轉型m了」、「豈不是換個老婆就要換個標」、「哈哈哈換一個改一個」。

原以大S來命名的S Hotel，汪小菲將S改成M。(取材自微博 )

2017年開幕的「S Hotel」是汪小菲送大S的大禮，由享譽世界的鬼才設計大師菲力普・史塔克（PHILIPPE STARCK）擔綱設計，號稱是他在亞洲的第一間作品。2021年大汪婚變，「S Hotel」成為尷尬的存在，曾傳出汪小菲要將飯店改名為「菲行商旅」，不過後來不了了之。

汪小菲後來在直播中表示，決定把「S Hotel」交給專業團隊管理，以「美憬閣」的名字，英文就是「MGallery」。不過目前，官網上仍以S Hotel命名，官網、Google地圖也未更新最新的招牌。

另外，汪小菲也被直擊與新婚妻子Mandy一同到寺廟拜拜，他身穿深藍色西裝，下半身卻搭配膝上短褲，引發網友批評，認為這樣的穿著進廟裡不合適，下裝長度必須過膝，也有人吐槽不理解這樣的穿搭審美。