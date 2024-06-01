我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TLC督察蘇俊安 膺首位華裔退伍軍人法庭大使

麻疹患者在LAX轉機 5/19曾逗留航廈

汪小菲的飯店從S變M 網譏：想等他集齊26個字母

娛樂新聞組╱即時報導
汪小菲曬出與新婚妻Mandy的結婚證。(取材自微博)
汪小菲曬出與新婚妻Mandy的結婚證。(取材自微博)

汪小菲為前妻大S創辦的「S Hotel」3月驚傳已經拆下招牌，並將改名為「美憬閣」。而汪小菲和Mandy馬筱梅結婚，正巧與飯店的英文名字「MGallery」M標誌相呼應，引發網友熱議。

百萬博主「ba哥專用」發文，指「汪小菲和Mandy馬筱梅結婚，他在台灣的S Hotel飯店S標誌也早就換成了M標誌」。消息一出，就掀起不少網友討論「我想等他集齊26個字母」、「SM你都占了」、「每換一個老婆就給酒店換個名字嘛」、「還有24個機會」、「從s轉型m了」、「豈不是換個老婆就要換個標」、「哈哈哈換一個改一個」。

原以大S來命名的S Hotel，汪小菲將S改成M。(取材自微博 )
原以大S來命名的S Hotel，汪小菲將S改成M。(取材自微博 )

2017年開幕的「S Hotel」是汪小菲送大S的大禮，由享譽世界的鬼才設計大師菲力普・史塔克（PHILIPPE STARCK）擔綱設計，號稱是他在亞洲的第一間作品。2021年大汪婚變，「S Hotel」成為尷尬的存在，曾傳出汪小菲要將飯店改名為「菲行商旅」，不過後來不了了之。

汪小菲後來在直播中表示，決定把「S Hotel」交給專業團隊管理，以「美憬閣」的名字，英文就是「MGallery」。不過目前，官網上仍以S Hotel命名，官網、Google地圖也未更新最新的招牌。

另外，汪小菲也被直擊與新婚妻子Mandy一同到寺廟拜拜，他身穿深藍色西裝，下半身卻搭配膝上短褲，引發網友批評，認為這樣的穿著進廟裡不合適，下裝長度必須過膝，也有人吐槽不理解這樣的穿搭審美。

汪小菲 大S 字母

上一則

那英比賽選錯歌？大走音 網友酸「擱淺」了

延伸閱讀

新婚發給員工「2顆喜糖」 汪小菲被酸：太小氣了吧

新婚發給員工「2顆喜糖」 汪小菲被酸：太小氣了吧
汪小菲慶祝新婚 發給員工「兩顆喜糖」… 網酸：太小氣了吧

汪小菲慶祝新婚 發給員工「兩顆喜糖」… 網酸：太小氣了吧
汪小菲官宣再婚 又當台灣女婿

汪小菲官宣再婚 又當台灣女婿
汪小菲官宣再婚 中國網友開酸「以後別再cue前妻」

汪小菲官宣再婚 中國網友開酸「以後別再cue前妻」

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元