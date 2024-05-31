影／選錯歌？那英「歌手」比賽大走音 網友：真的「擱淺」了

那英唱周杰倫「擱淺」走音，迅速衝上微博熱搜第一名。（取材自微博）

大陸歌唱綜藝「歌手2024」主打直播、無修音方式進行，呈現參賽者的實力，歌手楊丞琳 因走音、忘詞慘遭淘汰，總成績位居第3名的歌后那英連續3集慘輸國外歌手，31日演唱周杰倫 的〈擱淺〉，整首歌嚴重跑調，立刻引起網友討論，更因此衝上微博 熱搜。

那英是大陸的實力派唱將，也是唯一一位得過台灣金曲獎最佳女歌手的中國藝人，也是唯一一位得過台灣金曲獎最佳女歌手的中國藝人。不過之前她的演出被加拿大聲樂老師Rozette質疑「有修音」，雖然那英沒有正面回應，但她坦言唱沒修音的直播現場「壓力山大」，

「歌手2024」節目剛公布陣容時，網友都看好那英能勇奪節目冠軍，怎料，前3場結束那英都不敵國外歌手，沒想到31日的演出，那英選唱周杰倫的「擱淺」，由於周杰倫起頭的低音，讓身為女生的那英很難駕馭，導致一開始抓不到音準就走音，結果整首歌大走英，最後只拿到節目的第5名，網友直言「真的『擱淺』了」。

那英唱周杰倫「擱淺」走音，迅速衝上微博熱搜第一名。（取材自微博）

節目播出後，引來大批網友發文評論，「那英都開口跪了…還緊張呢」、「今晚最差，沒得洗，跑多少了」、「唱這麼舒服的歌，但換氣聲如此巨大，她整個氣息的運用都是錯的」、「不如楊丞琳唱的好聽」、「她一定早就想被淘汰了，奈何現場觀眾...」，不過也有網友給予鼓勵，「周杰倫的歌本來就很難唱，再加油的」、「沒關係英子，我知道你壓力大」、「這首真的不好唱」、「辛苦了那姐」。

本來那英跑調在微博熱搜第一，孫楠「拯救」成功討論熱度迅速超越那英登微博榜首，網友大讚孫楠「五旬老頭寶刀未老」、「玩梗歸玩梗，孫楠這「拯救」一出，真的是拯救了大陸歌手。不過也有網友覺得孫楠唱得「油膩死了，十多年前的美學，可以進步一下嗎」。