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胡歌成幻想男神 港女星就愛他修長手指

娛樂新聞組╱即時報導
胡歌魅力沒法擋。（取材自臉書）
胡歌魅力沒法擋。（取材自臉書）

大陸男神胡歌去年結婚生女，但魅力無法擋，仍受女粉絲喜愛追捧，就連港星阿Sa(蔡卓妍）也把胡歌當幻想的男神，她會將胡歌代入小說中，並且喜歡他修長手指及笑容。

阿Sa近日錄製大陸綜藝節目「青春環遊記」，在最新一集節目中，大家坐下來閒談看言情小說時，會否有代入人物時，阿Sa就公開自己的男神，她不畏言表示會代入，而胡歌就是書中的理想型男主角，她表示：「每一本書的男主角我都會覺得好像胡歌，就胡歌的形象就會出來。就是他有修長的手指，因為這個是所有言情小說的男主角都會有的，就有邪魅的笑容。」

阿Sa蔡卓妍看小說會將胡歌代入男主角 。(圖／Harry Winston提供)
阿Sa蔡卓妍看小說會將胡歌代入男主角 。(圖／Harry Winston提供)

胡歌2005年在上海戲劇學院求學期間出演「仙劍奇俠傳」中的主角李逍遙一炮而紅，此後又陸續演出於多部電視劇如「聊齋」、「天外飛仙」、「少年楊家將」、「射鵰英雄傳」、「仙劍奇俠傳三」、「神話」、「軒轅劍之天之痕」和「風中奇緣」等而成為家喻戶曉的演員。

2012年9月，憑藉在電影「辛亥革命」中飾演的林覺民獲第31屆百花獎最佳新人獎項提名；2015年，以「琅琊榜」梅長蘇一角獲得第22屆白玉蘭獎最佳男主角、第28屆中國電視金鷹獎獲獎觀眾喜愛的男演員及最具人氣男演員、2015國劇盛典最佳男主角等獎項，2023年因演出王家衛執導的「繁花」，身價再度暴增。

胡歌 繁花

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