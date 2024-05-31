王剛再演老狐狸 呼籲老人追求自我勿忘分寸

王剛(左)在電視劇「老傢伙」中再演「老狐狸」，右為張國立。(取材自微博)

電視劇「老傢伙」目前正在熱播，劇中，王剛再演「老狐狸」；談到這部以老年人為主角的劇集，王剛直言，老年人可以追求自我，但不可忘了分寸。

新快報報導，劇中，王剛飾演的孫前程可謂是個「老狐狸」，一開始便懷揣小心思拾掇肖長慶、陳新城一起創辦養老中心，而後在實際運營中也顯得精明過人，以各種「巧心思」解決了養老中心的許多難題。作為扮演者，王剛也被孫前程的「有趣」和「有梗」樂到了，「他是個不好不壞的人，挺好玩的。」

談到與張國立和張鐵林再度聚首，王剛說，既要讓觀眾看到新意，也得考慮到觀眾固有的欣賞習慣，因此在表演時就要多動點腦筋。笑場，是王剛在採訪中多次提及的一個詞，王剛認為，笑場其實也是鬆弛感的證明，「鐵三角」畢竟是相識多年、合作多次的老夥計，彼此在搭戲時就會格外輕鬆自在，進而呈現最佳狀態。

此外，王剛在劇中與周濤有不少對手戲。雖然這是周濤首次參演電視劇，但良好的表現卻給王剛留下深刻印象，「有一幕是我去找夏明舟要錢，並以離婚做要挾，但又不是很聲色俱厲地威脅，而是很精明，甚至有點搞笑的那種算計。」

「老傢伙」呈現出晚年生活的另一種狀態──勇敢做自己，可以重新創業尋找事業第二春，也可以去談一場甜甜的黃昏戀情。不過王剛說，老年人在追求自我的同時，也不可忘了分寸， 「正如張國立說的，從心所欲不踰矩，就是你可以跟隨自己的心意去活著，但也別忘了規矩，要講究分寸。比如我是北京的，我們北方人愛穿中式小褂，圓口布鞋也很講究，有時候也會掛點鍊子，但你要是掛著一大堆的鍊子，就有點不合適。」