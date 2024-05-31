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男二入圍男一卻沒份 王一博粉絲怒了

娛樂新聞組╱綜合報導
王一博未獲白玉蘭獎提名，引起爭議。(取材自微博)
王一博未獲白玉蘭獎提名，引起爭議。(取材自微博)

第29屆上海電視節白玉蘭獎日前公布入圍名單，「追風者男主角」、「王一博未獲白玉蘭獎提名」相關話題衝上熱搜，相關內容皆為質疑不是男一的王陽入圍了最佳男主角，身為男一的王一博卻沒有被提名，網友紛紛追問，到底是白玉蘭獎主辦方還是電視劇出品方的問題。

在「追風者」中飾演魏若來的王一博，是該劇一番男主角，獲提名的王陽在劇中飾演沈圖南，雖然是三番男二，但在戲分上和角色重要性上，沈圖南和魏若來互相映襯，可說成就彼此，都是不可或缺的角色。

但粉絲認為，劇組應該報名王一博為最佳男主角，而王陽提名男配角更合理，更有人質問，「告訴我誰是男主角？」、「這操作不是刺激男主角的粉絲嗎？」、「最出圈的不是王一博嗎？」

還有網友痛斥「追風者」吃大男主魏若來紅利，讓他扛熱度和收視，最後給三番男二報男主角，號召大家避雷電視劇出品方啟蒙影業和儒意影業。

據悉，「追風者」由姚曉峰執導，王一博、李沁、王陽領銜主演，講述了20世紀30年代，愛國青年魏若來目睹社會黑暗，逐步找到人生方向，最終投身到中國共產黨領導的新民主革命歷史洪流中的故事。

入圍 共產黨

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