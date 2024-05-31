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迪麗熱巴與戲劇男神重逢 揭曉身分對方是「大神級」

記者楊起鳳／即時報導
迪麗熱巴(左)和楊洋合作「你是我的榮耀」。(八大提供)
迪麗熱巴(左)和楊洋合作「你是我的榮耀」。(八大提供)

由楊洋、迪麗熱巴攜手主演的「你是我的榮耀」31日起在八大戲劇台全台首播，楊洋在劇中因玩手遊技巧高超，而有機會和迪麗熱巴飾演的女明星「喬晶晶」重新相遇，加上楊洋過往曾經詮釋電競選手角色，穩固奠定他在粉絲心中「遊戲大神」的地位。楊洋日前接受八大電視獨家專訪時透露，「我私下也很喜歡玩遊戲，手遊、電腦遊戲都會玩！」更大方表示也曾和劇中的「喬晶晶」一樣，隱藏明星身分，在網路上和其他人對打！

聊起合作拍戲的感想時，迪麗熱巴表示之前從網路影片看過楊洋的一些片段，覺得他可能話不太多，「就很安靜的男孩吧！」。「但其實現實中，他是相反的，就是他的笑點其實蠻低的，是一個特別活潑、陽光的男孩。」楊洋則稱讚迪麗熱巴的性格很可愛，本人完全就是劇中她所飾演的美麗大明星「喬晶晶」！

迪麗熱巴認為自己和劇中角色相像的地方是工作上倔強的勁兒，「就是如果別人覺得我做得不好的話，我一定努力把它做到的這個勁，我覺得還跟我挺像的！」楊洋則風趣表示他扮演的航太設計師「于途」，和自己不同之處就是職業不同，「相同的地方就是我們倆長得一模一樣，都很帥！」。楊洋和迪麗熱巴在戲裡的關係從友情日漸昇華為愛情，互動也隨著劇情發展甜度攀升，楊洋分享：「我覺得這部戲的甜，不是很硬的那種硬灑糖的甜，它是那種很微妙的，細水長流型的，讓你覺得看著很舒服的那種甜。」

迪麗熱巴 華為 航太

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