我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

地產稅、保險、物業費…房產持有費高 法拉盛全美第2

回應「慶餘年2」搶角爭議… 金晨： 是我的就是我的

娛樂新聞組／即時報導
金晨飾演的「葉靈兒」受到不少爭議。(取材自微博)
金晨飾演的「葉靈兒」受到不少爭議。(取材自微博)

張若昀、李沁主演的權謀古裝劇「慶餘年」當年一舉暴紅，五年後，「慶餘年」第二季開播，收視依舊一鳴驚人，但舊角色換人演的風波卻遲遲不平息，其中以金晨飾演的「葉靈兒」最受爭議，她還被質疑搶了「葉靈兒」原扮演者韓玖諾的角色。對此，金晨在直播中出回應，強調「是我的就是我的」，引起網友議論。

「慶餘年」第二季中，「葉靈兒」一角從韓玖諾換成金晨來飾演，不少網友無法理解劇方換角的原因，還有人跑到「葉靈兒」原扮演者韓玖諾的評論區，詢問她為何沒有繼續出演？面對網友疑問，韓玖諾也發聲回應，但言語之間滿是無奈，也坦言自己確實受到打擊。

針對此事，金晨近日在直播中首次做出回應，否認搶角色說法，表示是劇組主動邀請她出演。她說，「從小到大，我沒有搶過任何人的角色，上次看到有人這麼說的時候，我都震驚了。我的工作就是人家來找我了，團隊斟酌，合適再拍。」

金晨還強調，「我不知道他們出現了什麼問題，那這個角色就是找別人了。」金晨表示，「是我的就是我的，不是她的也不是她的，命運的安排。」

金晨也向粉絲表達了自己的擔憂，她說，雖然自己不在乎網友對她的誤會，但不想看到粉絲為了這件事要一直替她做解釋，她安慰粉絲說：「雖然他們挺討厭的，但是不理他們沒關係的，就跟你們說一聲就好了。」

上一則

胡瓜要求5200萬賠償 民視出600萬價錢談不攏

下一則

周星馳首部微短劇定檔 100多處細節「致敬星爺」

延伸閱讀

曾是華為高顏值HR 開啟帶貨首秀 網友：怎麼到京東就不帥了？

曾是華為高顏值HR 開啟帶貨首秀 網友：怎麼到京東就不帥了？
張若昀與妻車禍結識 紅綠燈當訂情物 妻還為他改名

張若昀與妻車禍結識 紅綠燈當訂情物 妻還為他改名
小紅書攻電商 力拚直播帶貨

小紅書攻電商 力拚直播帶貨
張若昀父爆欠債千萬 境遇宛如「慶餘年」

張若昀父爆欠債千萬 境遇宛如「慶餘年」

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針