周星馳首部微短劇定檔 100多處細節「致敬星爺」

「金豬玉葉」將於6月2日上線。(取材自微博)

周星馳 出品的首部微短劇「金豬玉葉」計畫預計5月在抖音 上線，然而截至5月29日，該計畫尚未如約上線。

新快報報導，在5月28日抖音舉辦的「『金豬玉葉』－要素過多」觀影活動上，主辦單位也並未透露未來具體的上映時間。但據新浪科技獲悉，抖音精品短劇「九五二七劇場」首部作品「金豬玉葉」將於6月2日上線。

早在今年1月間，抖音便宣布與中國香港 知名導演、演員周星馳達成獨家精品微短劇合作，雙方將聯合開發運營「九五二七劇場」，首部精品微短劇「金豬玉葉」第一季預計今年5月在抖音上線。周星馳將以發起人身分，共同結合創作者，基於「周星馳導演作品」的抖音帳號，直接面向用戶進行內容創作。

根據九五二七劇場官方訊息，「金豬玉葉」短劇從4月12日開機到4月25日殺青，僅用時13天時間。據拍攝團隊透露，他們把一部120分鐘的電影切成24集，每集時長約5分鐘節。

然而到了5月底，該項目尚未如約上線。

據報導，「金豬玉葉」作為首部公路主題的抖音精品短劇，融入了東北話、脫口秀等喜劇元素。該劇監製易小星表示，這是一部「要素過多」的短劇，「包含了懸疑、愛情、喜劇，還有驚悚、動作，甚至有的地方還有一點科幻，所以它是一個元素豐富的劇，單集有不同的看點，而且還有一條完整的主線。

在5月28日抖音舉辦的「金豬玉葉」－要素過多」觀影活動中，導演馬史在現場表示，「為了致敬星爺，我們做了很多細節，如果有心的話，整部劇可以找到一百多處星爺的喜劇。

「你在看的時候，會想到這個鏡頭很像星爺的電影，但又有些不一樣，這就是我們的創新。」監製易小星說。

對於周星馳入局微短劇，網友意見不一，有人說預感會翻車，還有人擔心「掛羊頭賣狗肉」，但也有不少人表示期待，「看到好多熟悉的臉孔」、「只要是星爺就好」。