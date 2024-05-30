伍允龍演反派暴紅 自曝曾扯掉劉俊謙假髮

伍允龍在「九龍城寨之圍城」飾演反派。（圖／華映提供）

港片「九龍城寨之圍城」開出高票房，「城寨四少」個個風靡，出道逾20年的反派「王九」伍允龍更因而翻紅大熱，粉絲關注激增，甚至不斷被翻出拍攝細節，包括他竟扯掉萬人迷「信一」劉俊謙的假髮。

伍允龍在「九龍城寨之圍城」飾演王九，身懷刀槍不入的硬氣功絕技，讓城寨四少吃盡苦頭。現實裡的他從小學武，是葉問的嫡傳徒孫。他回憶當初是導演鄭保瑞透過製片聯絡上他，但他與導演的初次見面有點拘謹，並未馬上獲得角色，「一開始沒所謂，他有興趣才找我談，到了第3次見面時才offer『王九』這角色給我，告訴我角色是反派，希望我可以作新嘗試，最好連觀眾都不認得我。」他說當下其實已非常期待。

過往曾被外界指他演戲有點像「木頭」，但此次的瘋狂演繹讓大票影迷誇讚，他坦言：「我拍了40幾部戲，演傳統動作英雄時會有個框架，可能要比較沉默，沒什麼表情。這次這種差點就會過頭的浮誇，是我第一次嘗試。如果過火便會噁心，做得不夠又達不到導演要求。」但成果顯然讓觀眾們十分激賞。

提到同樣因電影人氣飆升的「信一」劉俊謙，伍允龍憶及一件糗事，他初見對方就在劇組，以為對方本來就留著長髮，在一場打戲過程，自然反應一把抓住劉俊謙的頭髮，結果整個頭髮被扯落地上，他這才發現那是假髮，該場戲也只好再次重拍。

另外，有許多眼尖觀眾注意到「王九」伍允龍片中始終戴著墨鏡，除了刺殺「大老闆」洪金寶時才一度摘下；但有觀眾提問，在王九與城寨四少的「終極之戰」時，他是否改戴了「龍捲風 」古天樂的墨鏡？對此說法，伍允龍回答：「眼鏡是王九的。」