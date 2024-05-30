我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

王楚然才被拍臭臉 隔天「全程假笑」挨轟 網：不如不笑

娛樂新聞組／綜合報導
王楚然笑完不出3秒立馬變臭臉，還用舌頭頂了一下腮幫子。(取材自微博)
王楚然笑完不出3秒立馬變臭臉，還用舌頭頂了一下腮幫子。(取材自微博)

在熱播劇「慶餘年2」中擔任配角的女星王楚然，日前才因「假笑」演技登上熱搜，被嘲是該劇第一個翻車的。近日，王楚然又因一段下戲後對粉絲「假笑後臭臉」的視頻引起熱議。不過，王楚然針對此事在線回應，「確實臉很臭，但我真的沒有不高興」。

畫面中可見，王楚然頂著古裝妝髮、搭配灰色西裝套裝從一間房子走了出來，她大步朝保母車走去，助理則在一旁幫她撐傘。王楚然見到迎接她的粉絲們，先是微笑了一下，還手比半心，但不出3秒立馬變臭臉，還用舌頭頂了一下腮幫子，表情變化全被拍下PO上社群平台。

王楚然的反差表情讓不少網友直酸，「一點禮貌都沒有的感覺」、「要不就别營業直接走過去 ，要不就正常點 ，别假笑完又頂腮翻白眼的，顯得人品有問題」、「她為什麼老有這種刻薄表情」，但也有網友為她緩頰，表示「不笑也要管，你們管真寬」、「有人天生臭臉，不是故意的」、「這假笑挺可愛的」。

沒想到隔天，王楚然再被PO出路透視頻，這次她似乎秒變「假笑女孩」，不但沒有臭臉，還時時刻刻都將笑容掛在臉上。但有網友看了說，「這感覺更假，還不如不笑」。

據悉，五官精緻、氣質脫俗的王楚然，因2016年演出古裝劇「將軍在上」中出傾國傾城的「表妹」柳惜音，打開知名度，之後陸續參演多部連續劇，去年更與人氣男星楊洋演出「我的人間煙火」，因此聲勢大漲。

但其實，王楚然不是第一次傳出耍大牌行徑，戲外更是經常被拍到臭臉、翻白眼等表情，讓她連掛熱搜被罵好幾天，路人緣跌到谷底。

王楚然被發現隔天全程帶著笑容。(取材自微博)
王楚然被發現隔天全程帶著笑容。(取材自微博)
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

上一則

陳曉光頭走紅毯「史上最帥」 網：一顆完美滷蛋

下一則

「楚喬傳」CP趙麗穎、林更新再續前緣 「與鳳行」上陣

延伸閱讀

女神楊冪許諾拋「神秘自拍照」 穿短褲美腿全都露

女神楊冪許諾拋「神秘自拍照」 穿短褲美腿全都露
王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…
「慶餘年2」飯碗CP太火 張若昀與妻車禍結識更抓馬

「慶餘年2」飯碗CP太火 張若昀與妻車禍結識更抓馬
金晨「鼻尖嘴歪」 網酸整形臉：超出戲

金晨「鼻尖嘴歪」 網酸整形臉：超出戲

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣