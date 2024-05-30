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坐擁香港、內地9房產 蔡少芬被封「樓后」

娛樂新聞組／即時報導
蔡少芬與張晉投資有道，買了不少房產。(取材自微博)
蔡少芬與張晉投資有道，買了不少房產。(取材自微博)

港星蔡少芬與張晉結婚16年，育有兩女一子，一家五口幸福美滿。近日，張晉被爆趁著房市低迷，砸下4400萬元買入元朗爾巒一幢洋房。據了解，蔡少芬投資有方，在內地和香港坐擁9個房產，堪稱圈內「樓后」。

香港01報導，張晉近幾年在內地發展得相當不錯，和老婆蔡少芬一起吸金，而一向熱中投資買房的蔡少芬，被指在內地和香港持有9個物業，市值近2億港幣。

據悉，蔡少芬在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地都有房產，她在2013年以1200萬元買下九龍站凱旋門一房單位，如今升值到大約1700萬；翌年以757萬元購入灣仔囍匯一個開放式單位，2017年斥資1216.51萬元買入何文田皓畋一個兩房單位，大部分都用來出租。

報導說，蔡少芬買房不光是為了保值，更重要的是為了包抄港九名校，為子女升學鋪路。

近年將演藝重心放在內地的蔡少芬和張晉，曾一度舉家移居上海，租住四房豪宅，她曾在綜藝節目「送一百位女孩回家」中大讚當地生活「好得沒得再好了」，但2022年就全家搬返香港。

蔡少芬曾說，會舉家搬回香港，是因為想念香港的家人，父母也都老了，她為此十分掛心，夫妻倆經過商量後才下此決定，而她也澄清在上海的房子是租的。

香港 投資 升學

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