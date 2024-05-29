女神楊冪許諾拋「神秘自拍照」 穿短褲美腿全都露

楊冪(右)、龔俊主演的愛奇藝奇幻古裝陸劇「狐妖小紅娘月紅篇」熱度衝第一。(iQIYI國際站提供)

由楊冪 、龔俊主演的愛奇藝奇幻古裝陸劇「狐妖小紅娘月紅篇」，2被問到熱度若破9,500，要獻出什麼樣的祭品文？龔俊當場被拱跳網路夯曲「晚安大小姐」，楊冪則要發自拍照。

日前劇中男主角龔俊和飾演塗山二當家也是「塗山愛情保標」的塗山雅雅的郭曉婷，現身愛奇藝辦公室掃樓「收租」直播互動，龔俊帶著自己劇中角色最愛吃的「冰糖葫蘆」和西瓜，郭曉婷則帶上面膜發送。兩人聊到劇情裡自己角色都是「姐控」，龔俊很有自信地表示「我和妖仙姐姐是愛情，雅雅姐和紅紅是親情，愛人之間就更親密一點。」郭曉婷遭嘲笑是兩人的電燈泡，郭曉婷不認輸說自己和龔俊在劇中就是「塗山二傻」，龔俊搖頭不認，互動相當可愛。

楊冪與龔俊日前出席「狐妖小紅娘月紅篇」微博 追劇團現場，被問到熱度若破9,500，要獻出什麼樣的祭品文？龔俊當場被拱跳網路夯曲「晚安大小姐」，無奈的他直呼「確定這真的是福利 嗎？」網友紛紛笑翻留言「龔俊為了這部劇犧牲太多了」、「此時此刻還不知道事情的嚴重性」、「太期待了！」而楊冪最後也給了承諾，若熱度破9500就發神秘自拍照，「多少張大家期待一下」。

楊冪接受陸媒專訪時透露自己也是漫畫的愛好者，認為能飾演備受喜愛的漫改角色非常榮幸「在塗山紅紅（角色名）身上可以學到很多，她會被親近的人誤解，但她會選擇做一個大人，承擔、消化，默默把自己該守護的事做好。」楊冪也透露這次的服裝有別於以往的古裝劇穿長裙或水褲「這次我們好幾個女孩都穿短褲，下面是紗，跑起來可以露出腿，很輕盈的感覺。」