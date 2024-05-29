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楊紫、趙麗穎搶演「生命樹」？內幕曝光引粉絲互撕

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫傳出爭演「生命樹」。(取材自微博)
楊紫傳出爭演「生命樹」。(取材自微博)

出道超過25年的女星楊紫，傳出將與白宇主演正午陽光製作的現代新劇「生命樹」，然而該劇一度傳出女主角要換成趙麗穎，消息一出立刻讓楊紫、趙麗穎雙方粉絲開嗆互撕。

正午陽光製作過許多精良好戲，因此新劇「生命樹」一籌拍，立刻成為陸劇女神們兵家必爭之地。據知情人士透露，早在2022年劇組就向楊紫提出邀約，但因檔期沒談成，後來劇組也面臨建景阻礙，直到近日終於邀來楊紫、白宇搭檔，預計8月開拍。

不過，「生命樹」日前一度傳出女主角要換成「與鳳行」趙麗穎。消息傳出，趙麗穎粉絲相當不滿，認為從頭到尾都沒有趙麗穎的事，砲轟楊紫粉絲故意抓著趙麗穎炒新聞，而楊紫粉絲也不滿回嗆，認為趙麗穎是為了搶角色才自導自演炒新聞。

上報報導，「生命樹」故事描述生活在青海的「白葛根」一家，收養了走失的小女孩「白菊」(楊紫飾演)，她長大後在青海建立第一個氂牛科研實驗基地，又辦起氂牛肉食品廠，帶領鄉親改變傳統挖煤、盜獵的謀生方式，成為小康一代，最後成功脫貧致富。

報導說，楊紫去年主演古裝劇「長相思」收視佳，躋身陸劇女神行列，不過2020年與吳亦凡拍攝「青簪行」，因吳亦凡性醜聞被判刑13年、驅逐出境而開播無望。去年2月一度傳出「青簪行」男主角將改由彭冠英接替演出，或由林更新透過AI換臉技術救場，可惜最後都不了了之，「青簪行」再度面臨雪藏。

趙麗穎傳出爭演「生命樹」。(取材自微博)
趙麗穎傳出爭演「生命樹」。(取材自微博)

趙麗穎 吳亦凡 AI

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