我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

張若昀父爆欠債千萬 境遇宛如「慶餘年」

娛樂新聞組╱綜合報導
「慶餘年」男星張若昀的父親爆出欠債千萬人民幣。(取材自微博)
「慶餘年」男星張若昀的父親爆出欠債千萬人民幣。(取材自微博)

中國大陸男星張若昀主演陸劇「慶餘年」，第二季話題熱度高，演員卻也傳出爭議，男主角張若昀的父親、知名製作人張建，28日爆出遭強制執行2000萬(人民幣，下同，約277萬美元)，債務問題引討論，而同劇女星毛曉彤則是遭其他劇組欠薪，數字曝光後片酬也引起討論。

據「企查查」網顯示，張建遭法院強制執行2000萬人民幣，其相關公司同列為被執行人。不過網友紛紛認為張若昀是受父波及，表示劇中他飾演的「范閒」要處理內庫虧空問題，戲外親爹則被列被執行人，戲裡戲外「爹都不好好做人」，認為這無關張若昀，有事找就當事人。

其實張若昀自幼父母離異，他由爺爺、奶奶照顧，與父母見面不多。其父四度結婚，還曾在張若昀事業正旺時冒他名與華策影視公司簽約，並私吞1.4億人民幣，張若昀告上法院，父子也決裂。如今其父再爆金錢問題，粉絲心疼張若昀，紛紛留言「別帶張若昀、張建是張建，張若昀是張若昀」。

同劇另一女演員毛曉彤被爆料，2017年夏天拍了電視劇「畫江湖之不良人2」，至今都還未領到片酬，被欠片酬達1250萬人民幣。

網友見到毛曉彤的高片酬，紛紛感嘆「1000多萬一部劇，真的普通人一輩子賺不到的錢」、「一部劇賺1000萬，做演員真輕鬆」、「所以啊，流量歌手都去拍戲了，只要紅了就去拍戲，拍幾部古偶，豪宅隨便買」。

毛曉彤意外被爆出片酬有1250萬人民幣。(取材自微博)
毛曉彤意外被爆出片酬有1250萬人民幣。(取材自微博)

上一則

61歲黛咪摩爾正面全裸 演技脫胎換骨衝奧

下一則

王菲曬生日照 18歲李嫣打扮成熟 網認不出來

延伸閱讀

遭「鋼鐵人2」踢出 泰倫斯霍華：小勞勃曾拒接電話

遭「鋼鐵人2」踢出 泰倫斯霍華：小勞勃曾拒接電話
「慶餘年2」飯碗CP甜蜜大婚 張若昀餵飽劇組網讚：賢慧

「慶餘年2」飯碗CP甜蜜大婚 張若昀餵飽劇組網讚：賢慧
「慶餘年2」取代肖戰 男星當眾對女友摸胸挨轟太惡心

「慶餘年2」取代肖戰 男星當眾對女友摸胸挨轟太惡心
金晨搶好友「慶餘年」角色？ 韓玖諾坦承受打擊

金晨搶好友「慶餘年」角色？ 韓玖諾坦承受打擊

熱門新聞

霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費