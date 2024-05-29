張若昀父爆欠債千萬 境遇宛如「慶餘年」

「慶餘年」男星張若昀的父親爆出欠債千萬人民幣。(取材自微博)

中國大陸男星張若昀主演陸劇「慶餘年」，第二季話題熱度高，演員卻也傳出爭議，男主角張若昀的父親、知名製作人張建，28日爆出遭強制執行2000萬(人民幣，下同，約277萬美元)，債務問題引討論，而同劇女星毛曉彤則是遭其他劇組欠薪，數字曝光後片酬也引起討論。

據「企查查」網顯示，張建遭法院強制執行2000萬人民幣，其相關公司同列為被執行人。不過網友紛紛認為張若昀是受父波及，表示劇中他飾演的「范閒」要處理內庫虧空問題，戲外親爹則被列被執行人，戲裡戲外「爹都不好好做人」，認為這無關張若昀，有事找就當事人。

其實張若昀自幼父母離異，他由爺爺、奶奶照顧，與父母見面不多。其父四度結婚，還曾在張若昀事業正旺時冒他名與華策影視公司簽約，並私吞1.4億人民幣，張若昀告上法院，父子也決裂。如今其父再爆金錢問題，粉絲心疼張若昀，紛紛留言「別帶張若昀、張建是張建，張若昀是張若昀」。

同劇另一女演員毛曉彤被爆料，2017年夏天拍了電視劇「畫江湖之不良人2」，至今都還未領到片酬，被欠片酬達1250萬人民幣。