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陸男星談文化剽竊 在南韓工作全被停掉

娛樂新聞組╱即時報導
張玉安在南韓的工作全被取消。(取材自微博)
張玉安在南韓的工作全被取消。(取材自微博)

40歲大陸男星張玉安長期在韓國發展，先前南韓女團IVE最新MV出現爭議畫面，惹怒大陸網友，針對此事，張玉安則拍片質疑韓國有文化抄襲嫌疑。近日他拍片透露，被告知他因為發言，在韓國原定的工作全都被取消，引發網友熱議。

張玉安曾擔任中文講師、主持人，也參加過「非首腦會談」、「我朋友的家在哪裡」等節目。先前他在抖音上傳影片，質疑南韓女團IVE新歌MV陰謀論，他認為相較以前，現在kpop沒落，因此有的公司為了有話題，會刻意製造爭議，煽動中國大陸和韓國的關係，讓藝人在大陸被罵，回到韓國後就以此賣慘獲得關注。

張玉安曾透露自己想在韓國進行街頭訪問，打算要在街頭採訪韓國人對於端午節、孔子等文化「是不是真覺得是自己國家的」，然而，他的發言被韓國認為是在主張「韓國竊取中國文化」，因此引發軒然大波。

張玉安近日在抖音透露，他回到韓國後，工作夥伴告訴他，他被多家韓國媒體報導，還上了韓國的熱搜，在當地很多既定行程和工作也全部被取消。

對此，張玉安表示這讓他非常衝擊，他強調這不是他的本意，他說：「我想好好地處理這件事情，想有個表態。希望大家給我一個時間，做出一個我真正內心的表態，同時我還堅持的一個原則，就是希望兩國的民間關係能夠越來越好，工作機會是可以重來的，但是我覺得感情方面應該去盡力去修補」。

在新冠肺炎期間，亞洲人在各國家遇到歧視，張玉安也因此受到「媽媽因為武漢肺炎死」的連串冷血惡毒攻擊。張玉安忍了1個月後公開反擊，他怒嗆該網友：「不好意思，不能實現你的願望。」

抖音 南韓 端午節

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