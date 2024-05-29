40歲陳妍希瑜伽秀辣身材 老公光頭帥出頂標

網友大讚陳妍希真實狀態「比20歲還像20歲」。（取材自微博）

40歲女星陳妍希一直以來都保持運動好習慣，近日她公開素顏練瑜伽的照片，狀態令網友震驚，驚呼「沈佳宜回來了」。

陳妍希出演電影《那些年，我們一起追的女孩》沈佳宜一角走紅，出道多年甜美臉蛋幾乎沒有太大變化，以童顏美貌著稱，是大批粉絲心目中的女神代表。

40歲陳妍希身材保養得宜。（取材自小紅書）

陳妍希近日在小紅書 留出多張她到私人工作室練習瑜伽照片，畫面中陳妍希素顏，隨著教練引導，做出各種不同姿勢，展現超強柔韌度。網友留言讚嘆：「沈佳宜回來了！」、「好有氣質」、「素顏好美的陳妍希」、「素顏狀態超好」。也有網友於本月12日在微博 上曝光一組陳妍希的近況照，表示她瘦出新高度，「在路人鏡頭下也很美，比20歲還像20歲」。

陳曉被讚帥出新高度。（取材自微博）

陳妍希2016年和中國男星陳曉結婚，陳曉最近又有新劇要播出，在《大生意人》飾演古平原，他為了劇中需要真的把頭髮全部剃光，絲毫沒有眷戀自己的外型，敬業精神讓網友佩服。

陳曉28日出席「2024電視劇導演大會」時，頂著光頭造型走紅毯，不僅是因為髮型引起全場注目，沒有頭髮的超高顏值也讓全場驚呼。他穿著西裝，炯炯有神，帥氣程度並未因光頭而減分，甚至還是素顏。網友大讚「光頭是檢驗帥哥的唯一標準」、「不需要頭髮，臉已經頂標了」。