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王菲為女兒慶祝成人禮照片流出 網：一瞬間沒認出誰是媽

娛樂新聞組╱即時報導
王菲為女兒慶祝成人禮照片流出，李嫣化上濃妝顯得很成熟。(取材自微博)
王菲為女兒慶祝成人禮照片流出，李嫣化上濃妝顯得很成熟。(取材自微博)

54歲的天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣28日迎來18歲生日，微博流出兩張王菲和李嫣抱在一起的親吻照片，母女互動溫馨。長大的李嫣化上精緻妝容，披着黑色秀髮，打扮成熟，不少網友都表示第一眼未能認出。

李嫣28日18歲生日，從流出的照片中可看出，李嫣戴上大圈耳環，身穿珠片背心裙。王菲緊抱李嫣，另一張則輕吻李嫣的額頭，畫面十分溫馨。不過李嫣化着精緻妝容，打扮非常成熟。她近年經常被指越大越漂亮，被形容不愧是天后的女兒，而王菲最新的狀態不輸18歲的女兒，她仍保持一頭清爽短髮，非常有氣質。

王菲和李嫣母女感情要好。(取材自微博)
王菲和李嫣母女感情要好。(取材自微博)

網友看到照片，紛紛表示，「一瞬間沒認出誰是媽媽，這麼成熟嗎」、「漂亮了好多，一晃眼都18了」、「李嫣都這麼有女人味了，時光啊」、「李嫣都這麼大了？也算是在很多網友的眼中長大的吧」、「王菲還是好漂亮好有感覺啊」、「嫣兒生快！我菲也依然美得閃閃發光」。

李嫣2006年出生，出生時重8磅，屬巨嬰一族， 但也發現患先天性唇裂，王菲曾帶她來美求醫 ，約花6萬美元完成兔唇矯形手術。李嫣9歲時因開設微博帳號分享扮靚心得，引來網民狠評「炫富」兼作出人身攻擊，12歲小學都還沒畢業，她 和閨密血拼狂掃名牌。有網友估算，三個小女孩兩個小時可能就花了人民幣10萬元（約1.45萬美元）。隨着逐漸成長她近年亦變得低調。

李嫣 王菲 微博

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